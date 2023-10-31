Никаких особых правил: озвучена судьба детей Галкина* и Пугачевой после развода

Звездная пара официально зарегистрировала свои отношения в 2011 году. Их творчество и любовь друг к другу сделали их одной из самых узнаваемых и популярных пар в мире шоу-бизнеса. Союз Максима Галкина* и Аллы Пугачевой является примером для подражания.

В 2013 году у артистов родились двойняшки – Гарри и Лиза. На тот момент звезде эстрады было уже 64 года, поэтому для всех было очевидно, что Алла Борисовна не станет рожать самостоятельно. Да и сама звездная пара не скрывала, что дети появились на свет, благодаря суррогатной матери.

В прошлом году огромное количество артистов российской эстрады приняли решение уехать из родной страны. Причина отъезда звезд известна каждому. Правда, если эмиграция некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса не стала чем-то невероятным, то переезд в Израиль Максима Галкина* и Аллы Пугачевой по-настоящему ошарашил общественность.

В последнее время вокруг их семьи ходят разного рода слухи. Злые языки утверждают, что звездная пара терпит разлад в своих отношениях. Так, была озвучена судьба детей после возможного развода Максима Галкина* и Аллы Пугачевой

Как сообщают “Страсти”, то, что наследники были рождены при помощи суррогатного материнства, никак не скажется на возможном судебном процессе, на котором будет решаться вопрос о том, с кем останутся дети в случае развода. Эксперт убежден, что нет никаких особых правил. Суд будет принимать решение, исходя из того, где будут лучшие условия для взрослея и воспитания ребенка.

Ранее “Дни.ру” писали, что Алла Пугачева вышла на связь ради заявления.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента