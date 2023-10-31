Мнение: Зеленобесие распространяется в России

Западная деструктивная повестка состоит из четырёх глав. Красная глава — неомарксизм, борьба против богатых и против капитализма, в первую очередь против среднего класса лавочников, лендлордов и владельцев велосипедных мастерских. Радужная глава — борьба против мужчин, которые ведут себя как нормальные мужчины из Америки, которую мы потеряли примерно 30-40 лет назад. Чёрная глава — борьба против белых и азиатов, за негров и некоторые другие меньшинства. И зелёная глава — против промышленности, против энергетики, против высокого уровня жизни, за мёрзлые коммуналки и похлёбку из жуков.

Конкретно в России власть открыто озабочена только радужной повесткой, против которой она принимает конкретные законы. К сожалению, власти действуют с фирменным дуболомством, из-за чего мода на радугу в молодёжной среде тревожно высока. Красная повестка у нас была довольно сильна, но сейчас проигрывает: в 2022-2023 самых громких агитаторов из числа неокомми государство начало или считать токсичными, или даже воспринимать как явных врагов. Чёрная повестка для нас не особо актуальна — в России довольно мало негров. Разумеется, у нас есть интернациональные трения, как и в любой крупной стране, но они имеют совершенно иной, чем в США, формат.

Остаётся зелёная повестка, и вот с ней дела в России плохи. Зелёные широко распространены во всех слоях общества, при этом их влияние постепенно растёт. Противодействия псевдоэкологи не встречают никакого. Депутаты, которые строят карьеру на более понятной электорату борьбе против радуги, в Госдуме есть. Депутаты, которые сопротивляются зеленобесию, которое в России продвигается под маркой ESG, отсутствуют как класс.

Вот жутковатая статья из Коммерсанта. Цитирую (ссылка):

Результаты еще одного исследования Ассоциации менеджеров (115 компаний) подтверждают, что больше трети из них (38%) уже активно внедряют ESG-повестку в свои бизнес-стратегии, 17% используют ESG-принципы во всех ключевых сферах деятельности организации и готовы делиться опытом с другими компаниями. При этом 34% начинают знакомиться с повесткой, но пока не имеют выстроенной долгосрочной стратегии. Лишь 11% сообщили, что повестка ESG в их компании вовсе отсутствует.

Эксперты неоднократно указывали, что, несмотря на санкции, Россия остается включенной в мировую экономику и, соответственно, находится под влиянием мирового регулирования, а ESG-повестка остается общемировым трендом. Поэтому ни государство, ни большинство представителей бизнеса не отказались от поддержки развития ESG. “В моменте расходы были сокращены по множеству направлений, в том числе и в части ESG, однако по прошествии времени бОльшая часть бизнеса возвращается к работе над проектами в этой области”,— констатируют в “Деловой России”.

Как видите, всё настолько плохо, что в крупных деловых СМИ ESG-повестка подаётся как нечто безусловно хорошее. И ничего удивительного в этом нет, так как зеленобесие очень выгодно для конкретных его носителей, будь то редакторы СМИ, чиновники или менеджеры из корпораций:

1. Это хороший способ самопиара.

2. Это отличный предлог для вымогательства бюджетов с последующим их распилом.

3. Это возможность причинять неприятности, шантажируя другие отделы своим экологическим вето.

Повестка победила на Западе не потому, что Сорос, Гейтс и прочие рептилоиды сеяли её в своих зловещих целях — они всего лишь оседлали давно поднявшуюся волну. Повестка победила, так как каждому конкретному политику или чиновнику следовать повестке было выгодно, а бороться против повестки было опасно. Печальное развитие болезни Запада мы наблюдаем в прямом эфире: деградацию промышленности и энергетики, разрушение системы образования, срамные ужасы в учебных заведениях и стремительное вымирание тех американцев с европейцами, которые когда-то развили свою цивилизацию до впечатляющих высот.

Надеюсь, в России спохватятся вовремя. Пока что, повторюсь, законопроектов по запрету ESG и по запрету пропаганды зеленобесия я не наблюдаю даже на горизонте.