Мнение: Кавказ – российская Газа



Генерал И.Ф.Паскевич

Недавнее обострение обстановки в Дагестане, в особенности захват толпой аэропорта в Махачкале (против чего оказалась бессильна и полиция, и Росгвардия) явно имело причиной происходящее на Ближнем Востоке – то есть прежде всего ведущиеся последние три недели бомбардировки сектора Газа Израилем. Волнения среди горцев начались в знак солидарности с палестинцами, а непосредственный повод для выступления – резко возросшая враждебность кавказцев к Израилю.

Однако, этакая «всемирная отзывчивость» жителей Дагестана в отношении народа Палестины (до Израиля от Махачкалы – более полутора тысяч км) не всем в России понравилась; например, известная журналистка и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова (яростная сторонница Путина и войны с Украиной) выразилась наиболее недвусмысленно: «Из-за людей Донбасса не выходили, хотя с ними гораздо больше связей, ведь мы жили в одной стране. Их тоже бомбили, жгли и убивали… Никаких митингов, никаких призывов… Я готова сказать – Израиль совершает военное преступление…Но сколько таких сотворила Украина в Донбассе? Почему именно из-за Палестины так подпрыгнула дагестанская толпа?»



Действительно – почему? Можно было бы поймать Марину Магомеднебиевну на слове – в конце концов среднероссийская толпа тоже не очень-то «подпрыгивала» из-за Донбасса, во всяком случае, никаких погромов в его честь ни в Тамбове, ни даже в Ростове не устраивали. Чего ж она требует от Махачкалы и Хасавюрта? Но, если не придираться по мелочам, претензия понятна: Марину возмутило, что гордых горцев не особо волновали проблемы, которые она сама считает крайне важными для России – но чрезвычайно возбудили трудности в далекой и вроде бы чуждой Газе.

Причина столь разной реакции, однако, проясняется, если учесть, что где-то на дальнем уровне подсознания кавказцы понимают, что они сами живут в Газе. Этой «Газой» для России является весь Кавказ.

Известно, что «покорение Кавказа» было, пожалуй, самой длительной, кровавой и изнуряющей войной в истории России. Официально оно длилось около ста лет – примерно с 60-х годов XVIII века (начало возведения Екатериной Кавказской линии укреплений) до 60-х XIX века (завершение покорения Черкесии). Но неофициально, пожалуй, стоит признать, что это покорение продолжалось и далее, то вспыхивая, то угасая (чего стоит хотя бы тотальная депортация чеченцев и ингушей в ходе ВОВ), и не завершилось до сих пор. Во всяком случае, полной интеграции достичь не удалось, а отношение к кавказцам в российском «глубинном народе» остается, мягко говоря, амбивалентным (а если говорить грубо, то скорее неприязненным; впрочем, и сами кавказцы платят русским взаимностью).

Кто-то скажет, что никакой интеграции на самом деле и вовсе нет.

Выражаясь осторожнее, все равно придется признать, что в последние десятилетия процесс интеграции Газы и Израиля пошел вспять – что, в частности, выражается самым простым и понятным критерием: уменьшением доли русского населения в национальном составе кавказских республик. В населении Чечни доля русского населения с конца 80-х годов прошлого века до последнего времени упала в 25 раз (с 25% до 1%), Дагестана – в 3 раза (с 9% до 3%), Кабардино-Балкарии – в 1,7 раза (с 32% до 19%), Карачаево-Черкесии – в 1,5 раза (с 42% до 27%), Северной Осетии – в 1,8 раза (с 30% до 17%). Впрочем, если посмотреть таблицы нацсостава кавказских республик еще дальше «вглубь», к середине прошлого века, то есть в советский период – мы увидим, что снижение доли русского населения началось уже тогда, и идет как минимум последние 80 лет. К примеру, в Северной Осетии, если брать в качестве «базы» 1959 год, доля русских упала более чем вдвое (с 40 до 17%), Кабардино-Балкарии – вдвое (с 39% до 19%) и т.д. Говоря попросту – русское население давно и неуклонно «утекает» с Кавказа, дойдя в некоторых республиках до совсем уж незначительных величин (Чечня и Дагестан).

И тут уже вполне уместно вспомнить жалобы израильтян на «неравновесность» взаимопроникновения Израиля и Палестины: если в Израиле проживает пара миллионов арабов, но в том же секторе Газа и до войны было не найти почти ни одного израильтянина и даже вообще – еврея.

Вообще, общего между Кавказом и Газой, если смотреть с точки зрения «интеграторов», удивительно много. Там и там – другая по отношению к «интеграторам» религия (ислам в обоих случаях); там и там интеграторы, Россия и Израиль, считали себя (да и были) стоящими на более высокой ступени развития, а к интегрируемым туземцам относились (и относятся до сих пор) как к дикарям. Там и там основной движущей силой «интеграции» являлась военная, которая, впрочем, периодически сменялась попытками действовать по более «продвинутому» принципу «разделяй и властвуй». Израиль, скажем, создал в свое время ХАМАС (и поддерживал его на первых парах), пытаясь создать альтернативу Ясиру Арафату и его ООП (Организации Освобождения Палестины)…

Росимперия на Кавказе все сто лет своих «Кавказских войн» балансировала на грани между невероятной военной жестокостью и попытками расколоть враждебные ей союзы горских племен избирательной лаской, подкупом и всяческими преференциями. Первый подход ассоциируется у нас, конечно, с генералом Ермоловым, который и является наиболее почитаемым в России «палачом Кавказа». Причем российская историография находит Ермолову массу оправданий. Вот, первое мною найденное в интернете по запросу «палач Кавказа»:

«Историк Владимир Лесин в книге «Генерал Ермолов» указывает, что во время тщательного изучения биографии «грозы Кавказа» он не выявил ни одного эпизода, когда генерал проявил жестокость без причины. Массовые казни были ответом на разбои, грабежи, убийства и изнасилования, которыми сопровождались набеги горцев на казацкие поселения. Не оставлял без жесткого ответа Ермолов и подлые убийства русских солдат и офицеров».

Как говорится, найдите 10 отличий этого текста от тех бесчисленных, которыми пестрит ныне интернет и чем сейчас Израиль оправдывает свою политику в отношении Газы. Безусловно, Нетаньяху сегодня – это буквально русский Ермолов вчера.

Второй, более гибкий, подход должен был бы, по идее, ассоциироваться с именем Паскевича – не просто генерала, но генерала-фельдмаршала и одного из наиболее удачливых и талантливых военачальников в истории России 19 века. Паскевич был не только полководец, но и дипломат, и выдающийся государственный деятель, пришедший на смену Ермолову и сделавший для «замирения Кавказа» много больше, в частности и потому, что всегда был готов договариваться. Беда, правда, в том, в отличие от Ермолова имя Паскевича в России не знает примерно никто – возможно, из-за не слишком благозвучной для русского уха фамилии. Возможно, дело еще и в том, что сам он родом с Украины (Полтавская губерния) – хотя, казалось бы, имя-отчество Иван Федорович должно было бы примирить с ним самых строгих русских националистов.

Еще одно удивительное сближение: Россия при покорении своей «Газы» (Кавказа) наталкивалась на яростное противодействие ровно тех же держав, что и сейчас Израиль – Турции и Персии (Ирана). Многие знаковые сражения эпохи «покорения Кавказа» происходили в рамках русско-турецких и русско-персидских войн. Паскевич, кстати, как раз и отличился в рамках Русско-персидской войны 1826-1828 гг., по ходу которой он едва не взял Тегеран (за что и получил звание фельдмаршала). Об этой войне, впрочем, в России тоже никто не знает (нет в школьном учебнике истории – не существует для нации). Зато нынешнее противостояние Израиль-Иран не сходит со всех мировых информационных лент.



Руины Газы

Не правда ли, «подпрыгивание» (М.Ахмедова) дагестанской толпы в ответ на действия Израиля в Газе выглядит всё менее странным?

Вот и еще в копилку совпадений. Сейчас сообщают об «утечке» планов израильского правительства – после «победы» (то есть полной оккупации сектора Газа) обеспечить высылку (переселение) 2 миллионов 200 тысяч палестинцев с территории Сектора в Египет. А что Росимперия? В 1864 году, аккурат после официального завершения «покорения Кавказа» Россия совершила, по оценкам многих историков из «недружественных стран», «первый акт геноцида в современной истории» – то есть организовала совместно с Турцией выселение «своих» черкесов и еще ряд племен с Кавказа в Османскую империю – по разным оценкам, в общей сложности до миллиона человек. Вот из Вики:

«Горцев-переселенцев 1860-х годов (то есть черкесов, убыхов и др., не подчинившихся до 1861 года царским властям горцев Северо-Западного Кавказа), прекративших сопротивление, но отказавшихся переселяться в болотистые низины Кубани, «на плоскость», сгоняли под конвоем на берег Чёрного моря, зачастую вдали от населённых пунктов, где они скапливались большими массами и находились месяцами, страдая и умирая от голода, холода и инфекционных болезней. Последние послужили причиной тому, что российские судовладельцы от перевозки горцев всячески уклонялись[26], а из турецких на это шли зачастую беспринципные коммивояжёры, набивавшие корабли переселенцами сверх меры, что вело к высокой смертности среди эмигрантов также и в пути. На малоазиатском побережье Турции, куда прибывали корабли с переселенцами, их ждали карантинные лагеря, зачастую не обеспеченные должными условиями для жизни и питания» (Википедия).

«Перевезли», как пишут враждебные историки, 94-97% черкесского населения – то есть в итоге всей операции в пределах РИ осталось 50-100 тыс. из более чем 1,5 млн. черкесов. Очевидно, что именно такого результата добивается сейчас и Израиль в отношении палестинцев, причем – похожими методами (с поправкой на многократно возросшую мощь вооружений). Вообще, Российская империя всегда была больше Кавказа, «давила численностью». Израиль, понятно, не РИ ни с какого боку, кроме разве что культуртрегерского, но цель у него та же, и он давит Палестину за счет своего огромного, на порядок большего, технического превосходства. Ну и РИ традиционно поддерживали и подтягивали в цивилизационном отношении сверхдержавы того времени – то Англия, то Франция, то Германия; так и Израиль поддерживает нынешняя сверхдержава – США. Важно, что в обоих случаях мы, несомненно, видимо пример откровенного вторжения Запада на Восток через своих «прокси» (РИ и Израиля). «Продвижение западных ценностей». Которое, однако, идет все более и более туго.