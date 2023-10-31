Мнение: О шокирующем количестве украинских пленных… Скольким жизнь дороже нэньки?

Появились сообщения, что с начала «освободительного контрнаступления» ВСУ почти 10 тыс. украинских военнослужащих, презрев «свободу», выбрали собственную жизнь и российский плен. Некоторые говорят и про 11 тысяч. Возможно, им всем не стоило бы верить: «никогда так не лгут, как после охоты, перед выборами и во время войны» ©

Но тут нарисовалась унтер-офицерская вдова, которая сама себя «высекла», чем фактически подтвердила сказанное.

В украинской пропаганде опять начал разгоняться нарратив об «издевательствах» над украинскими пленными. Мощно пошёл, кстати. Сразу по многим каналам, от обычных СМИ до соцсетей. В том числе через как бы нейтральных блогеров ЖЖ. С «говорящими» картинками, где слева якобы российский пленный в украинском «санатории», а справа украинский захисник в российском суде.

Я, каюсь, не удержался, и добавил в центр для сравнения картинку со среднестатистическим американским манекенщиком, по поводу здоровья которого ни один Greenpeace не возмутился.

Так-то по фото справа хорошо видно, что не втяни герой кадра живот в себя на полувдохе, отчего рёбра проступят даже у нормостеника, да не опусти нижнюю челюсть, подобрав слегка щёки для большего эффекта, вообще не было бы поводов для возмущения. Обычный худощавый мужчина средних лет, совсем не «кожа да кости». К слову, чистенький, стриженый, умытый и на теле — ни синяка, ни ссадины. «Жестокое обращение», ага.

Тут самое время занудно напомнить, что против России в информационном поле работают самые настоящие профессионалы. И дело своё они знают хорошо: это потомственное. Ещё их деды создали, например, «Солдатское радио Кале», котрое попортило немало крови даже Йозефу Геббельсу, использовав его приёмы и методы более тонко. А их отцы переиграли вчистую весь Идеологический отдел ЦК КПСС.

Правда, исполнители лажают. Например, на фото справа «российский военнопленный» — сытый, лоснящийся довольный — одет почему-то в… госпитальную пижаму Министерства обороны РФ, причём нового образца.

Я бы тут не стал винить распространившую эту чушь Надежду notabler Иванову-Таблер: что прислали, то и разместила. А поставьте себя на её место: пожилая вдова и на руках взрослый сын-инвалид, а с наследством от покойного английского мужа вышла какая-то «закавыка» и пришлось вернуться в Литву на скромную пенсию в 280 евро плюс чуть менее нескромную ренту на ребёнка. В таком положении, наверное, любой цент в радость и не до фактчекинга. Бог с ней и здоровья обоим!

Вернёмся же к нарративу. Раз перед нами стопроцентный пропагандистский фейк, который массово форсится по самым разным каналам, вполне резонный вопрос: зачем?

Уж не для того ли, чтобы внести смятение в умы тех солдат ВСУ, кто «на всякий случай» держат в голове позывной «Волга» и частоту 149.200?

А ежели так — ведь ничто этому выводу не противоречит, — то не означает ли подобный всплеск медийной активности на тему «зверств русских», что проблема сдачи в плен украинских воинов приобрела действительно системный и массовый характер?

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