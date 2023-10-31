 

“Этот день настал!”: Боня наконец-то показала лицо после дорогущей пластики

31.10.2023, 17:47, Новости дня
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В конце лета Виктория Боня, мечтавшая о “лисьих глазках”, как у супермодели Беллы Хадид, объявила о перенесенной пластической операции. Тогда знаменитый в Америке хирург сделал российской блогерше не только подтяжку, но и увеличил губы. Несколько месяцев телезвезда ходила с отеками, поэтому скрывала большую часть лица за массивными темными очками.

В последний день октября Виктория Боня, дождавшись окончания периода реабилитации, решила продемонстрировать результаты пластической операции. Телезвезда опубликовала фотографии и видео в популярную социальную сеть. Кадры с новым лицом телезвезды в образе для Хэллоуина тут же разлетелись по интернету.

Стоит отметить, что Виктория Боня действительно стала выглядеть по-другому. Но лучше ли? По словам телезвезды, она очень довольна работой пластического хирурга, которому заплатила порядка двух десятков миллионов рублей. “Наконец-то настал этот день! Я так ждала его”, – написала блогерша.

Ранее стало известно, как на изменения во внешности Виктории Бони отреагировала ее дочь. Девочка назвала родительницу кошкой. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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