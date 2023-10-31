Мнение: Покупка автомобиля в СССР, рост производства авто в России и дефицит стали для автопрома

1. Вопрос ностальгирующим по СССР. А вы точно хотите получать разрешение на покупку личного автомобиля у трёх начальников из вашей фирмы? А вы уверены, что ваше начальство охотно подпишет вам эту бумагу, не попросив взамен некоторых услуг — сверхурочной работы, например, или участия в коррупционных схемах, или бесплатной помощи «нужному человечку»?



2. Вопреки санкциям, производство автомобилей в России растёт (ссылка):



В сентябре в России выпущено 64,3 тысячи легковых автомобиля, это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата. При этом, по отношению к августу их производство увеличилось на треть.

За период с января по сентябрь в России собрали 358 тысяч легковых машин, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Выпуск грузовиков за этот период вырос на 14%. А в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем прошлого года – почти вдвое. За первый осенний месяц с конвейера сошли 17,1 тысячи грузовых автомобилей, а за девять месяцев – 118 тысяч.

Производство автобусов массой более 5 т за месяц возросло на 7,2%, если сравнивать с сентябрем прошлого года, и составило 1,2 тысячи единиц. Всего их собрано 9,7 тысяч.

Рост объемов производства наблюдается не только в автомобильной промышленности, отмечают в Минпромторге. Положительная динамика в сентябре видна в производстве мебели, компьютеров, электрического оборудования.

Как и ожидалось, когда жареный петух клюнул, автозаводы начали импортозамещаться в ускоренном темпе. Сейчас отрасль на подъёме: импортные автомобили стоят дорого, так что расширение производства приносит отличную прибыль, которую можно пустить на дальнейшее замещение импорта отечественным продуктом.

3. Вместе с тем, разумеется, проблем у нашего автопрома полно. Многие материалы и компоненты шли с Запада в том числе и потому, что с ними работать было проще — там вся процедура, включая контроль качества, была уже давно отлажена (ссылка):

В России наблюдается острый дефицит качественного металла, ситуация быстро усугубляется, а потребности промышленности покрываются за счет импорта. <…>

В заготовительном цеху компании «Чайка-Сервис» кипит работа. На раскроечном столе отечественная высокопрочная сталь МС 700. Лист приподнимается, оператор ждет, пока остынет металл, и лишь затем вновь запускает лазерную установку. Деформированный лист может в любой момент повредить лазерную головку, поэтому персонал должен быть всегда начеку. «Это наша сталь, со шведской таких проблем не было. И дефект периодически наблюдается с августа прошлого года», — рассказывает генеральный директор автозавода «Чайка-Сервис» Евгений Ганин.

У технологов предприятия также есть вопросы к качеству стали МС 700 после гибки: при четко заданных параметрах станка недогибы и перегибы могут быть существенно больше допуска (+/- 1 мм). Хуже того, у некоторых листов наблюдается не просто деформация, а скручивание. Учитывая, что речь идет о крановых стрелах, приемка ОТК идет особенно жестко, поблажки недопустимы. Неудивительно, что так называемый изолятор брака, место в цеху, где складируются детали, не прошедшие контроль ОТК, сейчас заполнен до отказа. «Остается только китайская сталь. Причем по цене она значительно дешевле, даже при условии доставки до Нижнего Новгорода. А по качеству очень близка к шведским сталям. За державу обидно! Мы вынуждены покупать высокопрочные стали в Китае. И где тогда идеология развития машиностроения и автомобилестроения в частности? Какую роль тут должна играть сталь, которая нужна и для гражданской продукции, и для военной», — возмущается Евгений Ганин.

В России несколько металлургических комбинатов, они конкурируют между собой. Это значит, что качество продукции неизбежно выправится — это вопрос времени. Раньше на комбинатах за этим особо не следили, так как не было смысла: покупатели внутри России всё равно предпочитали импорт. Теперь для работы над качеством стали появился прямой денежный резон — не сможешь обеспечить качество, будут покупать не у тебя, а у конкурента, который сможет.

Предвосхищая вопрос «почему СССР не смог». Да потому что в СССР не было частного бизнеса, следовательно, не было ни конкуренции, ни возможности быстро наращивать производство. Если бы условных Хрущёв, оставив заслоны от импорта, легализовал бы бизнес внутри СССР, лет за 10-20 автомобиль перестал бы быть для советского человека предметом роскоши.