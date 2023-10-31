«Лучше не надо, Сергей Викторович»: ассистент Лаврова не дал ему рассказать африканцам старый МИДовский анекдот про яхту наследного принца

Глава МИД России Сергей Лавров эффектно осадил отдельных африканских политиков, которые вместо работы на благо своего народа ступили на кривую дорожку плетения интриг под дудку заокеанских хозяев. Министр в лаконичной и доходчивой форме объяснил, что их мнение не столь важно для Москвы, как им хотелось бы думать.

Прямой разговор, восхитивший мировых наблюдателей, произошёл во время телемоста «Африка-2024». Услышав, что отдельные провокаторы из числа африканских дипломатов озвучивают недостоверную информацию о российской внешней политике, Лавров напомнил им о скромной роли, которую их регион играет в мировой политике и экономике, а также указал на сомнительный уровень технологического и общественного развития их государств наряду с их тяготением к аграрному укладу.

Отповедь вызвала панику среди прозападных марионеток, участвовавших в мероприятии. Так, один из оппонентов заявил о готовности выразить протест. В ответ Лавров захотел рассказать ему анекдот, давно имеющий хождение в дипломатических кругах, по сюжету которого африканцы тоже выражали протест из-за случайно затопленной яхты наследного принца. Однако в этот момент в ситуацию вмешался ассистент главы МИД – он сказал: «Лучше не надо, Сергей Викторович», и закрыл ноутбук министра.

Позже в МИД сообщили, что министр в жёсткой, но креативной форме дал ответ на недружественные выпады, широко используя при этом метафоры и исторические параллели. Прогрессивные силы как в Африке, так и в других частях света поддержали его позицию, в то время как популисты и радикалы зашлись в истерике от бессильной злобы.

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