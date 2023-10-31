 

«Лучше не надо, Сергей Викторович»: ассистент Лаврова не дал ему рассказать африканцам старый МИДовский анекдот про яхту наследного принца

31.10.2023, 17:33, Разное
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Глава МИД России Сергей Лавров эффектно осадил отдельных африканских политиков, которые вместо работы на благо своего народа ступили на кривую дорожку плетения интриг под дудку заокеанских хозяев. Министр в лаконичной и доходчивой форме объяснил, что их мнение не столь важно для Москвы, как им хотелось бы думать.

Прямой разговор, восхитивший мировых наблюдателей, произошёл во время телемоста «Африка-2024». Услышав, что отдельные провокаторы из числа африканских дипломатов озвучивают недостоверную информацию о российской внешней политике, Лавров напомнил им о скромной роли, которую их регион играет в мировой политике и экономике, а также указал на сомнительный уровень технологического и общественного развития их государств наряду с их тяготением к аграрному укладу.

Отповедь вызвала панику среди прозападных марионеток, участвовавших в мероприятии. Так, один из оппонентов заявил о готовности выразить протест. В ответ Лавров захотел рассказать ему анекдот, давно имеющий хождение в дипломатических кругах, по сюжету которого африканцы тоже выражали протест из-за случайно затопленной яхты наследного принца. Однако в этот момент в ситуацию вмешался ассистент главы МИД – он сказал: «Лучше не надо, Сергей Викторович», и закрыл ноутбук министра.

Позже в МИД сообщили, что министр в жёсткой, но креативной форме дал ответ на недружественные выпады, широко используя при этом метафоры и исторические параллели. Прогрессивные силы как в Африке, так и в других частях света поддержали его позицию, в то время как популисты и радикалы зашлись в истерике от бессильной злобы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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