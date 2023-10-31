Рупор кремлевской пропаганды: Гражданское общество и помощь СВО

Гражданское общество и помощь СВО

8 ноября в 13:00 в конференц-зале ИА «Аврора» (г. Москва, ул. Макаренко, д.2/21, стр. 2, подъезд 4) состоится круглый стол на тему «Гражданское общество и помощь СВО», модераторами которого выступят военный эксперт Владимир Орлов и политик, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

Представители волонтёрских объединений, компаний-производителей амуниции, атрибутики и высокотехнологичных средств, приглашенные эксперты расскажут об аспектах своей работы в период проведения специальной военной операции. Кроме того, участники выработают совместные решения, способствующие консолидации гражданских сил общества и усовершенствованию процесса сбора гуманитарной помощи.

В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:

– С какими трудностями сталкиваются волонтёры и волонтёрские объединения, оказывающие гуманитарную помощь? Как получают информацию о необходимом?

– Факторы, способствующие консолидации общества в период СВО: почему некоторые граждане РФ не участвуют в помощи фронту?

– Как компании-производители амуниции, атрибутики и высокотехнологичных средств справляются с изменением рынка? (темпы производства, трудности с комплектующими, разрозненность запросов и так далее)

– Работа на перспективу: как можно усовершенствовать процесс по сбору гуманитарной помощи уже сегодня?

– Нужна ли федеральная платформа для обработки запросов от участников СВО? Почему на данный момент не существует единой формы сбора информации о необходимой помощи?

Приглашенные участники:

Беспилотники:

1. ГК «Беспилотные системы» (ООО «Финко»)

2. ГК «Геоскан»

3. АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

4. АО «Эникс»

5. ООО «АДА БПЛА»

6. АО «Аэрокон»

Антидрон:

1. Kaspersky Antidrone

2. ООО «Ступор»

3. АО НПЦ «ЭЛВИС»

4. ДИСКАВЕРИ ИНЖИНИРИНГ, Antidronetech.ru

5. АО «ЮМИРС»

Производители бронежилетов:

1. D.Skiff

2. ООО «Бронепласт»

3. ООО «ATLAS»

4. АРС Арма

5. РусАр

Скачать пресс-релиз http://veche-info.ru/wp-content/uploads/2023/10/kruglyĭ-stol-08.11.2023.pdf

По вопросам участия и аккредитации:

— попросим обращаться на эл.почту [email protected]

http://veche-info.ru/news/13357 – цинк

Если что интересное будет по этому мероприятию, отдельно выложу.

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