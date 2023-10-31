 

Павел Дуров объявил о блокировке антисемитских Telegram-каналов на русском языке

31.10.2023, 16:45, Разное
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Создатель социальных сетей “ВКонтакте” и Telegram, Павел Дуров, объявил о намерении заблокировать каналы в мессенджере, которые содержат призывы к насилию. Об этом он рассказал в своем официальном русскоязычном Telegram-канале.

Павел Дуров написал: “Каналы, которые призывают к насилию , будут заблокированы в соответствии с правилами Telegram, Google, Apple и всеми нормами цивилизованного общества”.

В своем сообщении он приложил скриншот из канала, на котором автор призывает совершить насилие над евреями.

Однако Павел Дуров также опубликовал изображение, на котором он изображен в облике мусульманина с бородой и поднимает указательный палец вверх. Надпись на этом изображении гласит: “Преследование людей по национальному или религиозному признаку недопустимо”.

Telegram – это популярный мессенджер, доступный на различных платформах, включая Android, iOS, Windows, macOS и веб-версию. На конец августа 2023 года этот мессенджер насчитывал более 800 миллионов активных пользователей ежемесячно.


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