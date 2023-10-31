 

Испытания самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в декабре 2023 года

31.10.2023, 15:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов объявил, что в декабре текущего года самолет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будет поднят в воздух для начала испытаний. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости.

Согласно Чемезову, после этого этапа начнется процесс испытаний нового самолета SJ-100.

Самолет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 выполнил свой второй полет 2 сентября 2023 года, после того, как он впервые поднялся в воздух 29 августа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Возвращающимся в Россию айтишникам будут принудительно выдавать дальневосточный гектар

31.10 / Мнение: Кто организовал беспорядки в Махачкале?

31.10 / Кардиолог Маршинцева рассказала о связи курения и атеросклероза

31.10 / Неожиданную причину ухода 54-летней звезды “Друзей” предали огласке

31.10 / Чиновники, участвующие в эксперименте по внедрению цифровых рублей, случайно получили на свои кошельки биткоины

31.10 / Гепатологи назвали признаки рака печени

31.10 / Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой

31.10 / Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой

31.10 / Эксперт Фесенко объяснила, почему надо выключать геолокацию на смартфонах

31.10 / Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика