Испытания самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в декабре 2023 года

Глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов объявил, что в декабре текущего года самолет SJ-100 с российским двигателем ПД-8 будет поднят в воздух для начала испытаний. Эту информацию предоставило агентство РИА Новости.

Согласно Чемезову, после этого этапа начнется процесс испытаний нового самолета SJ-100.

Самолет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 выполнил свой второй полет 2 сентября 2023 года, после того, как он впервые поднялся в воздух 29 августа.