Возвращающимся в Россию айтишникам будут принудительно выдавать дальневосточный гектар

Беглые IT-специалисты, возвращающиеся в Россию, неизбежно получат по дальневосточному гектару

Соответствующую инициативу утвердила Госдума, приняв закон о перевоспитании отдельных неблагонадёжных категорий населения. Эта мера поможет воспитать у представителей IT-индустрии патриотизм и любовь к родной земле, уверен автор закона Виталий Милонов.

– Айтишники у нас и так под подозрением всегда были, а уж те, кто вместо военкоматов побежали на границу, сразу на себе клеймо поставили, – сказал он. – Конечно, среди компьютерщиков есть и хорошие, патриотичные ребята, которые трудятся на благо Родины: занимаются импортозамещением, блокируют запрещёнку, взламывают почту разных негодяев. Но всё равно эта публика явно с гнильцой, за ней глаз да глаз нужен.

Раньше воспитательную функцию несли выезды «на картошку», эффективно отшибавшие желание слишком много думать, вспоминает парламентарий. Однако теперь сельхозпредприятиям удобнее работать с мигрантами из Средней Азии. В этой ситуации дальневосточный гектар оказывается как нельзя кстати.

Чтобы получение гектара не стало пустой формальностью, специалистам предстоит через год отчитаться перед специальной комиссией, заплатив натуральный налог рожью, брюквой или кукурузой на выбор, после чего они смогут вернуться к прежней деятельности. После принятия закона депутаты ожидают увеличения числа добровольно возвращающихся граждан.

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