 

Собянин заявил, что до конца года вдоль магистралей высадят 4 тысячи деревьев

31.10.2023, 15:25, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о планах по высадке деревьев до конца текущего года. По словам градоначальника, в ближайшие месяцы новые зеленые насаждения украсят 12 магистралей столицы.

Планируется высадить более четырех тысяч взрослых деревьев. В основном это липы, которые неприхотливы и устойчивы к неблагоприятеным погодным условиям. Также на магистралях появятся декоративные яблони и клены, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях московского климата.

Больше всего деревьев высадят на Нахимовском проспекте и Рублевском шоссе. В общей сложности там появится почти две тысячи лип, вязов и декоративных яблонь.

На Севатопольском проспекте высадят 560 взрослых деревьев, на Волгоградском проспекте – 390, на Можайском шоссе – около 300.

Собянин напомнил, что несколько лет назад реализовано несколько проектов по озеленению московских улиц. В 2016 году на Тверскую улицу вернули липы. Деревья высадили на Садовом кольце, Новом Арбате, Якиманке.

В 2021 году прошло озеленение Алтуфьевского шоссе. В 2022-м деревья-крупномеры появились на Ярославском, Аминьевском, Щелковском шоссе, Ленинском проспекте, улице Лобачевского и других магистралях.

Ранее мэр Москвы сообщил о завершении благоустройства у 10 станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ): “Аминьевская”, “Марьина Роща”, “Новаторская”, “Проспект Вернадского” и других. Там появились зоны отдыха, игровые и спортивные площадки.


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