SHAMAN приготовил грандиозный подарок россиянам ко Дню народного единства

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, стал настоящей звездой благодаря не только своему таланту, но и большому запросу в обществе на патриотические песни. Артист занял свою нишу и продолжает купаться в лучах славы. Россияне не скупятся на похвалу и одаривают автора-исполнителя вниманием.

SHAMAN, осознавая большую любовь соотечественников к его творчеству, решил преподнести им грандиозный подарок ко Дню народного единства. 4 ноября сразу на двух федеральных каналах покажут его шоу.

Так, телеканал НТВ готовит к эфиру 100-й концерт SHAMAN’a, который состоялся в Crocus City Hall минувшей весной. Телезрители услышат полюбившиеся им хиты: такие, как “Я русский” и “Встанем”. Начало в 16:20.

Концерт SHAMAN’а покажет и Первый канал. В 19:20 начнется шоу артиста, которое прошло в сентябре этого года на “Газпром Арене” в Северной столице. В этом концерте, напомним, принял участие отец вокалиста Юрий Дронов.

Ранее SHAMAN объяснил кардинальную смену имиджа. Певец рассказал, почему решил избавиться от дредов. Он признался, что такая прическа доставляла ему проблемы. Слова исполнителя хита “Я русский” приводили “Дни.ру”.