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День народного единства в Рыбинске

31.10.2023, 15:45, Афиша
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Главный городской праздничный концерт к Дню народного единства пройдет в ДК «Вымпел» 4 ноября в 15 часов. Учреждения культуры Рыбинска также подготовили ряд мероприятий: спектакли, программы, выставки и экскурсии, посвященные государственному празднику.

ДК «Вымпел»

4 и 5 ноября в течение дня будет работать арт-галерея рыбинских художников в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».
6 ноября в ДК «Вымпел» в 16 часов Фольклорный праздник «Живой родник традиций».

ДК «Волжский»

3 ноября в 18 часов в концерт «Вместе мы едины»,
4 ноября в 16:00 «Ночь искусств» в «Доме кино»:
– Открытие арт-пространства «От Руси до России»,
– Выставка сценического народно-исторического костюма,
– Выставка декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»,
– Выставка детского рисунка «Многоликая Россия» от ИЗО-студии «Спектр»,
– Фото-зоны.
16:30 – КВИЗ-игра «ПРО – Единство»,
17:00 – Историко-приключенческий фильм «1612»,
19:00 – Историко-приключенческий фильм «Ярослав».
6 ноября в 16:00 Фольклорный праздник «Живой родник традиций»:
– Интерактивно-игровая программа,
– Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская кудесников».

Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»

С 3 по 6 ноября с 10:00 до 18:00 в интерактивные экскурсии, исторические квесты «Единство в нас».
6 ноября – выставка советского плаката «День седьмого ноября – красный день календаря».

КДК «Переборы»

С 3 по 10 ноября в вестибюле будет работать выставка конкурсных работ декоративно-прикладного творчества «Тепло сердец в твореньях рук» в рамках фестиваля художественного творчества ветеранов «Искусство не стареть».
4 ноября в 15 часов программа рок-группы «Следы на воде».
5 ноября в 12 часов экскурсия «Город в городе». Маршрут: Пристань «Переборы» – СК «Переборец» – Детский парк «Переборы» – КДК «Переборы» – «Топтыгина берлога».
5 ноября в 15 часов кинопоказ фильма «Чебурашка».

ОКЦ

4 ноября в 15 часов в виртуальном концертном зале показ концерта Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Танцы народов России».

ДК «Слип»

4 ноября в 13 часов для школьников концертно-познавательная программа «Единство в нас».

БИЦ «Радуга»

5 ноября в 11:00 праздник патриотической песни. Выставка «Мы будущее твоё Россия».
5 ноября в 13:00 литературный вечер памяти Сергея Котова, руководителя Литературного объединения им. Н.М. Якушева.




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