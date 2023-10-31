День народного единства в Рыбинске

Главный городской праздничный концерт к Дню народного единства пройдет в ДК «Вымпел» 4 ноября в 15 часов. Учреждения культуры Рыбинска также подготовили ряд мероприятий: спектакли, программы, выставки и экскурсии, посвященные государственному празднику.

ДК «Вымпел»

4 и 5 ноября в течение дня будет работать арт-галерея рыбинских художников в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств».

6 ноября в ДК «Вымпел» в 16 часов Фольклорный праздник «Живой родник традиций».

ДК «Волжский»

3 ноября в 18 часов в концерт «Вместе мы едины»,

4 ноября в 16:00 «Ночь искусств» в «Доме кино»:

– Открытие арт-пространства «От Руси до России»,

– Выставка сценического народно-исторического костюма,

– Выставка декоративно-прикладного творчества «Добрых рук мастерство»,

– Выставка детского рисунка «Многоликая Россия» от ИЗО-студии «Спектр»,

– Фото-зоны.

16:30 – КВИЗ-игра «ПРО – Единство»,

17:00 – Историко-приключенческий фильм «1612»,

19:00 – Историко-приключенческий фильм «Ярослав».

6 ноября в 16:00 Фольклорный праздник «Живой родник традиций»:

– Интерактивно-игровая программа,

– Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская кудесников».

Экспозиционный комплекс «Советская эпоха»

С 3 по 6 ноября с 10:00 до 18:00 в интерактивные экскурсии, исторические квесты «Единство в нас».

6 ноября – выставка советского плаката «День седьмого ноября – красный день календаря».

КДК «Переборы»

С 3 по 10 ноября в вестибюле будет работать выставка конкурсных работ декоративно-прикладного творчества «Тепло сердец в твореньях рук» в рамках фестиваля художественного творчества ветеранов «Искусство не стареть».

4 ноября в 15 часов программа рок-группы «Следы на воде».

5 ноября в 12 часов экскурсия «Город в городе». Маршрут: Пристань «Переборы» – СК «Переборец» – Детский парк «Переборы» – КДК «Переборы» – «Топтыгина берлога».

5 ноября в 15 часов кинопоказ фильма «Чебурашка».

ОКЦ

4 ноября в 15 часов в виртуальном концертном зале показ концерта Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева «Танцы народов России».

ДК «Слип»

4 ноября в 13 часов для школьников концертно-познавательная программа «Единство в нас».

БИЦ «Радуга»

5 ноября в 11:00 праздник патриотической песни. Выставка «Мы будущее твоё Россия».

5 ноября в 13:00 литературный вечер памяти Сергея Котова, руководителя Литературного объединения им. Н.М. Якушева.