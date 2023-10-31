Мнение: Кто организовал беспорядки в Махачкале?

Кадыров прав! Что отдал приказ МВД и Росгвардии стрелять на поражение.

Дословно: «Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ» (отсюда).

Кадыров прав, как правы стоячие часы, которые дважды в сутки показывают абсолютно точное время.

Если бы в аэропорту Махачкалы нашелся хотя бы один офицер МВД или Росгвардии, решившийся применить оружие, сделав предупредительные выстрелы, когда толпа еще только начала собираться, то и не было бы никакого захвата аэропорта и взлетного поля. И беспорядков не было бы.

Что касается самих беспорядков. Чем больше информации о том, что произошло в Дагестане, тем больше сомнений, что толпа собралась в аэропорту из-за ненависти к евреям. У меня есть большие подозрения, что главная цель бузы – продемонстрировать Кремлю, что нынешний глава региона не контролирует ситуацию в республике, и что его гнать надо с должности.

Не верю я, что при помощи призывов в телеграмм-каналах, можно вывести на улицу столько бузотеров. Похоже, что в Махачкале молодые и здоровые парни поехали к аэропорту, потому что их об этом попросили куда более серьезны и авторитетные персоны. Выяснением этих кукловодов, по-моему, и должно заняться в первую очередь следствие по уголовному делу по факту беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Так или не так?

Фотографии отсюда

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