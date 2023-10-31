Кардиолог Маршинцева рассказала о связи курения и атеросклероза

Развитие атеросклероза начинается с уровня холестерина и жировых веществ в крови. Эти жиры соединяются с кальцинирующими компонентами, образуя бляшки. Они возникают внутри артерий и сосудов, мешая нормальному кровообращению и ухудшая состояние сосудистых стенок.

Кардиолог Юлия Маршинцева подчеркивает опасность атеросклероза, особенно в коронарных сосудах, которые ведут к сердцу и увеличивают риск сердечных проблем. Этот вид атеросклероза может вызвать ишемию, что в свою очередь может привести к инфаркту миокарда.

Курение и нездоровое питание, особенно жаренная и жирная еда, часто являются факторами риска развития атеросклероза. Этот процесс начинается чаще у мужчин в возрасте 30-40 лет. Поэтому, важно следить за своим здоровьем, особенно за уровнем холестерина, особенно липопротеидами низкой плотности, чтобы предотвратить возможные проблемы с сердцем.