 

Кардиолог Маршинцева рассказала о связи курения и атеросклероза

31.10.2023, 14:25, Разное
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Развитие атеросклероза начинается с уровня холестерина и жировых веществ в крови. Эти жиры соединяются с кальцинирующими компонентами, образуя бляшки. Они возникают внутри артерий и сосудов, мешая нормальному кровообращению и ухудшая состояние сосудистых стенок.

Кардиолог Юлия Маршинцева подчеркивает опасность атеросклероза, особенно в коронарных сосудах, которые ведут к сердцу и увеличивают риск сердечных проблем. Этот вид атеросклероза может вызвать ишемию, что в свою очередь может привести к инфаркту миокарда.

Курение и нездоровое питание, особенно жаренная и жирная еда, часто являются факторами риска развития атеросклероза. Этот процесс начинается чаще у мужчин в возрасте 30-40 лет. Поэтому, важно следить за своим здоровьем, особенно за уровнем холестерина, особенно липопротеидами низкой плотности, чтобы предотвратить возможные проблемы с сердцем.


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