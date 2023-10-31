Неожиданную причину ухода 54-летней звезды “Друзей” предали огласке

Буквально на днях весь мир был потрясен шокирующей новостью: ушел из жизни неподражаемый Мэттью Пэрри – тот самый Чендлер из сериала “Друзья”. Знаменитый ситком был признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и вообще гремел по всему миру в 90-е. Кто же не помнит бессменного шутника Чендлера? Именно этого персонажа сыграл Мэттью Пэрри. Но что же случилось? Почему актер так рано ушел из жизни?

Известно, что Мэттью Пэрри был обнаружен мертвым в своем доме в джакузи. Но никаких запрещенных веществ или алкоголя рядом с ним не было. Официальных заявлений о причинах случившегося тоже пока никто не делал. Но есть мнение о том, что могло послужить триггером: неожиданную причину ухода 54-летней звезды “Друзей” предали огласке.

Врач-терапевт Лев Авербах в интервью Пятому каналу поделился своим мнением на этот счет. Оказывается, Мэттью Пэрри вполне серьезно увлекался не очень популярным видом спорта – пиклболом. Это такая спортивная “солянка” из тенниса, пинг-понга и бадминтона. И в роковой день актер прервал партию и отправился домой из-за плохого самочувствия. Но дело не в самом пиклболе, как уточняет врач, а возможном сочетании факторов.

Дело в том, что ранее Мэттью Пэрри проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимостей. Такие события не могут не откладывать отпечаток на организме. И дело не в спорте, как заявляет Авербах, а в том, что вкупе все могло сыграть печальную роль. Физические нагрузки при нарушениях в организме могут стать своеобразным толчком для развития какого-то критического состояния. И, порой, как отметил врач, изменения могут начинаться незаметно и происходить сначала на химическом уровне в организме.

Как бы то ни было, Мэттью Пэрри остается живым в сердцах людей. Он настоящий мастер своего дела и кузнец своего счастья, которое хоть и недолго длилось, но все же выпало на его долю.