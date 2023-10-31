 

Чиновники, участвующие в эксперименте по внедрению цифровых рублей, случайно получили на свои кошельки биткоины

31.10.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В результате технической ошибки главного процессингового центра цифрового рубля ЦБ РФ 26 октября на счета чиновников, участвующих в эксперименте по внедрению цифрового рубля, вместо самих цифровых рублей были переведены обычные биткоины.

Ошибка стала возможной, поскольку до момента проведения пилотного тестирования оборудование, предназначенное для обработки транзакций цифрового рубля, использовалось неустановленными лицами для майнинга биткоинов. Балансовый остаток по счетам криптовалюты составлял 2042 единицы (70 388 557 долларов США).

Известно, что ряд госслужащих получили на свои кошельки переводы с комментарием «От Э. Н., Тестовая транзакция, НДС не облагается». Оценив объёмы полученных средств, большинство из них покинули Россию. Теперь органы ищут таинственную «Э. Н.» – неустановленную персону, которая подписала транзакцию своей персональной электронной подписью.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Испытания самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в декабре 2023 года

31.10 / Возвращающимся в Россию айтишникам будут принудительно выдавать дальневосточный гектар

31.10 / SHAMAN приготовил грандиозный подарок россиянам ко Дню народного единства

31.10 / Мнение: Кто организовал беспорядки в Махачкале?

31.10 / Кардиолог Маршинцева рассказала о связи курения и атеросклероза

31.10 / Неожиданную причину ухода 54-летней звезды “Друзей” предали огласке

31.10 / Гепатологи назвали признаки рака печени

31.10 / Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой

31.10 / Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой

31.10 / Эксперт Фесенко объяснила, почему надо выключать геолокацию на смартфонах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика