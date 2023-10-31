Чиновники, участвующие в эксперименте по внедрению цифровых рублей, случайно получили на свои кошельки биткоины

В результате технической ошибки главного процессингового центра цифрового рубля ЦБ РФ 26 октября на счета чиновников, участвующих в эксперименте по внедрению цифрового рубля, вместо самих цифровых рублей были переведены обычные биткоины.

Ошибка стала возможной, поскольку до момента проведения пилотного тестирования оборудование, предназначенное для обработки транзакций цифрового рубля, использовалось неустановленными лицами для майнинга биткоинов. Балансовый остаток по счетам криптовалюты составлял 2042 единицы (70 388 557 долларов США).

Известно, что ряд госслужащих получили на свои кошельки переводы с комментарием «От Э. Н., Тестовая транзакция, НДС не облагается». Оценив объёмы полученных средств, большинство из них покинули Россию. Теперь органы ищут таинственную «Э. Н.» – неустановленную персону, которая подписала транзакцию своей персональной электронной подписью.

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