 

Были очень близки: Дмитрий Борисов не может смириться с уходом милого друга

31.10.2023, 10:45, Разное
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Илью Костина знала и ценила за профессионализм вся большая страна. Он работал корреспондентом в программе “Время” – главной информационной программе страны, делал репортажи из Ирака и Чечни, в дни теракта на Дубровке делал прямые включения с места событий, ездил по миру в президентском пуле.

В сентябре 2018-го телезрители увидели его на экране последний раз. В ту пору Костин уже знал о своем неизлечимом онкологическом заболевании. А через полгода, 17 апреля 2019-го Илья умер. Похоронили его на 17-м участке престижного Троекуровского некрополя столицы, где покоятся многие знаменитости.

Тяжелее всего уход Ильи Костина переживал близкий друг Дмитрий Борисов, который всего на шесть лет его младше. В 2011-2017 годах Борисов вел “Время”, в которой как раз выходили репортажи его любимого журналиста Костина.

Сегодня он часто приходит на могилу своего милого друга. И всегда – с огромными букетам цветов. Очевидцы рассказывают, что Дима часто плачет на могиле Ильи, ведь они были очень близки. Кажется, что по сей день Борисов не может смириться с уходом Костина… Конечно, появится он на его могиле и сегодня. Ведь добрая память и искренняя молитва – самое важное теперь для покойного друга.


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