 

G7 и США взяли под контроль развитие искусственного интеллекта

31.10.2023, 9:45, Новости дня
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Лидеры стран “Большой семерки” (G7) и американский президент Джо Байден приняли решительные шаги по регулированию развития искусственного интеллекта (ИИ). В заявлении, опубликованном в понедельник, содержатся 11 ключевых принципов, выделяющих основные аспекты и риски, связанные с этой технологией.

Один из важных предложенных пунктов заключается в маркировке контента, создаваемого с использованием ИИ, чтобы обеспечить идентификацию такого контента пользователями. Кроме того, разработчики систем ИИ обязаны предоставлять информацию о возможностях и ограничениях своих систем, а также о способах “надлежащего и ненадлежащего применения” ИИ. Это также включает обмен данными об инцидентах с правительствами, гражданским обществом и академическими кругами.

Дополнительно, президент США Джо Байден выпустил указ, в котором требуется, чтобы разработчики мощных систем ИИ делились результатами тестирования безопасности и другой важной информацией с американскими властями. Этот указ применяется к компаниям, занимающимся разработкой ИИ-моделей, которые могут представлять потенциальные угрозы для национальной и экономической безопасности США, а также для здоровья и безопасности граждан.

Эксперты отмечают, что заявление G7 фактически устанавливает приоритет развития международного регулирования ИИ под руководством Соединенных Штатов. Управляющий директор и глава центра регулирования ИИ в Сбербанке Андрей Незнамов сравнивает это заявление с ранее принятыми принципами ОЭСР и этическими декларациями ЮНЕСКО, указывая на сходство в их содержании.

Тем не менее, в заявлении G7 содержатся новые элементы, такие как предложения о маркировке контента, что реакция на развитие генеративных систем. Оба документа, США и G7, выражают важность использования ИИ для решения задач устойчивого развития, в том числе в контексте ООН.

Эти инициативы по регулированию ИИ появились накануне предстоящего саммита по регулированию ИИ, запланированного на 1 ноября в Великобритании, и создают основу для обсуждения важных аспектов развития искусственного интеллекта на этой встрече.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив, Александра Орехович, указывает на изменение позиции большинства стран, которые ранее сторонничались мягкого регулирования ИИ, и теперь призывают к более жестким мерам в свете ускоренного развития этой технологии.


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