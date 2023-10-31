Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное

У всех в жизни бывают ситуации, о которых или стыдно вспоминать, или неловко, или страшно, и поэтому память их прячет как можно дальше – такова природа человеческой психики. Вот и Лера Кудрявцева не стала исключением. В жизни звезды случилась ситуация, о которой она ранее не рассказывала. Для нее это было событие, после которого она “чуть не поседела”, как призналась телеведущая.

В программе “Звезды сошлись” на НТВ зрители узнали, как однажды в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное. Дело было в Казахстане. Красавицу-блондинку пригласили провести корпоратив. Уже в Москве ей позвонили и попросили “спуститься вниз, чтобы что-то передать”. Ведущая в недоумении спустилась… И ей вручил новую машину сын президента Казахстана.

Как призналась Лера Кудрявцева, именитый гость не стал долго задерживаться, подчеркнув, что ему ничего особенного от телеведущей не нужно, а авто – это некий жест уважения Кудрявцевой, как землячке. Все дело в том, что родилась Лера Кудрявцева в Казахстане. И, судя по всему, прекрасно проведенный корпоратив, помноженный на этот факт, и стал причиной такого неслыханного подарка.

По словам ведущей, она быстро продала машину, и ей неловко об этом вспоминать. Как призналась Лера Кудрявцева, эмоций она схватила с лихвой в тот неловкий момент. “Для меня это стало шоком!” – отметила звезда.

А вот для трети россиян оказалось обычным делом получить автомобиль в качестве подарка или наследства, как пишет телеканал “360”. Статистика говорит о всеобщей любви россиян в автотранспорту: за 2023 год жители РФ потратили более триллиона рублей на китайские авто. По сообщению URA.RU,

лидируют две марки: Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. И приятный повод для приобретения авто появился.

По информации RT, биржевые цены на бензин в России опустились до минимума за полгода. Поэтому немудрено, что Лера Кудрявцева вдруг вспомнила про роскошный подарок.