 

Чуть не поседела: в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное

31.10.2023, 9:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

У всех в жизни бывают ситуации, о которых или стыдно вспоминать, или неловко, или страшно, и поэтому память их прячет как можно дальше – такова природа человеческой психики. Вот и Лера Кудрявцева не стала исключением. В жизни звезды случилась ситуация, о которой она ранее не рассказывала. Для нее это было событие, после которого она “чуть не поседела”, как призналась телеведущая.

В программе “Звезды сошлись” на НТВ зрители узнали, как однажды в жизни Кудрявцевой случилось неожиданное. Дело было в Казахстане. Красавицу-блондинку пригласили провести корпоратив. Уже в Москве ей позвонили и попросили “спуститься вниз, чтобы что-то передать”. Ведущая в недоумении спустилась… И ей вручил новую машину сын президента Казахстана.

Как призналась Лера Кудрявцева, именитый гость не стал долго задерживаться, подчеркнув, что ему ничего особенного от телеведущей не нужно, а авто – это некий жест уважения Кудрявцевой, как землячке. Все дело в том, что родилась Лера Кудрявцева в Казахстане. И, судя по всему, прекрасно проведенный корпоратив, помноженный на этот факт, и стал причиной такого неслыханного подарка.

По словам ведущей, она быстро продала машину, и ей неловко об этом вспоминать. Как призналась Лера Кудрявцева, эмоций она схватила с лихвой в тот неловкий момент. “Для меня это стало шоком!” – отметила звезда.

А вот для трети россиян оказалось обычным делом получить автомобиль в качестве подарка или наследства, как пишет телеканал “360”. Статистика говорит о всеобщей любви россиян в автотранспорту: за 2023 год жители РФ потратили более триллиона рублей на китайские авто. По сообщению URA.RU,
лидируют две марки: Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion. И приятный повод для приобретения авто появился.

По информации RT, биржевые цены на бензин в России опустились до минимума за полгода. Поэтому немудрено, что Лера Кудрявцева вдруг вспомнила про роскошный подарок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Испытания самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в декабре 2023 года

31.10 / Возвращающимся в Россию айтишникам будут принудительно выдавать дальневосточный гектар

31.10 / SHAMAN приготовил грандиозный подарок россиянам ко Дню народного единства

31.10 / Мнение: Кто организовал беспорядки в Махачкале?

31.10 / Кардиолог Маршинцева рассказала о связи курения и атеросклероза

31.10 / Неожиданную причину ухода 54-летней звезды “Друзей” предали огласке

31.10 / Чиновники, участвующие в эксперименте по внедрению цифровых рублей, случайно получили на свои кошельки биткоины

31.10 / Гепатологи назвали признаки рака печени

31.10 / Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой

31.10 / Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика