Не София и не Ротару: как “хуторянка” долгие годы обманывала всю страну

Село Маршинцы, где родилась Ротару, до 1940 года входило в состав Румынии. Поэтому и фамилия в метрике у певицы была соответствующая – Ротарь. Правда, одно время она убирала мягкий знак в конце – в титрах фильма “Червона рута” она значится как Ротар. В переводе с румынского rotar означает “колесник”.

А Ротару она стала по совету Эдиты Пьехи. Мол, так, на молдавский манер, куда звучнее и эффектнее. Но сама Ротару будет потом говорить, что Ротару – это и есть правильный вариант. Якобы по итогам Второй Мировой войны, когда Сталин присоединил территории Северной Буковины к СССР, а административно – к Украине, ее отца Михаила Ротару вызвали в военкомат и в приказном порядке заявили, что фамилию нужно поменять на украинскую – так она стал Ротарем вместе Ротару. А она всего лишь вернула “историческую” фамилию себе.

Интересно, что звали ее в детстве не София, а Софья. Софья Ротарь. Хотя с точки зрения ономастики Софья – это всего лишь общеупотребительный вариант церковного имени София.

22 сентября 1968 года певица вышла замуж за Анатолия Евдокименко, который был режиссером-постановщиком всех концертных программ певица и руководителем ансамбля “Червона рута”. Тогда же она в очередной раз сменила фамилию и стала в документах Софией Евдокименко-Ротару. И хотя уже 21 год она вдова, двойную фамилию не меняет.