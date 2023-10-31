«Красная плесень», «Сектор Газа», А.Х.С. и М.С.З – социологи раскрыли музыкальные предпочтения сотрудников АП

Социологи провели исследование в администрации президента РФ относительно музыкальных предпочтений её сотрудников. Участие в анкетировании приняли все 12 тысяч чиновников.

Согласно результатам опроса, самым популярным музыкальным коллективом среди отечественных в АП является «Красная плесень» (48%), в тройку также вошли «Сектор Газа» (23%) и Ансамбль Христа Спасителя и Мать Сыра Земля (А.Х.С. и М.С.З) (17%). Среди иностранных исполнителей рейтинг возглавили: Rammstein (37%), Cannibal Corpse (24%) и Slipknot (19%).

Любимыми исполнителями сотрудников АП стали: Василий Обломов (43%), Семён Слепаков (18%) и Моргенштерн (16%), среди певиц уверенно победила Алла Пугачёва – лучшей её назвали 36%, включая главу президентской пресс-службы Дмитрия Пескова. В тройку также вошли Светлана Лобода (24%) и Вера Брежнева (17%).

Любимая песня сотрудников администрации – композиция «Красной плесени» «Чтобы гость не уходил» (39%).

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