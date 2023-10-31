Как помнить про все занятия детей и ничего не забыть?

Как думаете, есть что-то общее между управлением компанией и воспитанием детей? В действительности такие разные сферы имеют много схожего. Например, детям и сотрудникам важно правильно ставить задачи для получения нужного результата.

Чтобы организовывать детей, учить ответственности, и ничего не забывать, помогут лайфхаки. Уверена, какие-то из них подойдут и вам.

1. Введите ежедневное планирование. Пусть это будет блокнот или приложение. Вносите туда свое и детское расписание, ничего не упуская.

2. Готовьте все заранее. Не оставляйте дела на последний момент. Это поможет избежать суеты и стресса.

3. Создайте “ромашку-напоминашку”. У меня четверо детей, у всех много занятий, а я – востребованный бизнес-тренер и много работаю. Чтобы быть уверенной, что никто из детей ничего не забудет, мы нарисовали на большом ватмане ромашку, где каждый лепесток символизирует день недели, а у ребенка есть свой цвет стикера. Например, у сына Вани – зеленый стикер. Все кружки и секции развешаны на лепестках с указанием времени. Такой подход дает больше свободного времени родителям, воспитывает ответственность и взрослую позицию у детей.

4. Делегируйте обязанности. Снимите с себя часть обязательств и распределите их между супругом, старшими детьми или близкими родственниками. Так вы снизите нагрузку, не забудете о занятиях и воспитаете ответственность и заботливость в старших детях.

5. Слушайте детей. Помимо того, что их занятия должны быть направлены на прокачку сильных и слабых сторон, учитывайте личные пожелания. Это поможет лучше понимать детей, и организовывать те занятия, которые им действительно по душе.

6. Всегда оставляйте время для себя. Постройте баланс между личным временем, отдыхом и обязанностями. Так вы сократите риск выгорания и будете более эффективной мамой для своих детей.

Следуя этим лайфхакам, вы не только ничего не забудете, но и останетесь эффективным руководителем и мотивирующей мамой .