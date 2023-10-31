Как быть, если первокласснику перестала нравиться школа?

Когда ребенок приходит в первый класс, он сталкивается с совершенно новой жизнью: учителя, школьные предметы, дисциплина… Но проходит сентябрь, затем октябрь, и новоиспеченный школьник начинает ощущать скуку и равнодушие к учебному процессу. Ребенок успевает устать от учебы. Как же помочь первокласснику справиться с такой ситуацией?

Первым делом, как пишет gazetametro.ru, психологи советуют родителям поговорить с младшим школьником в доверительной и дружелюбной манере. Его нужно внимательно выслушать, ничего не требуя.

Также было бы неплохо самому родителю посетить школу и пообщаться с учителем, узнать, как ребенок занимается, есть ли у него друзья. Ведь нередко причиной нежелания учиться становится неблагоприятная атмосфера в классе, отсутствие друзей или, возможно, слишком строгий и требовательный педагог.

Помимо этого, психологи советуют всячески поощрять старания ребенка, хвалить его, но не за оценки, а за приобретение новых знаний. Следует поддерживать его в любых начинаниях и замечать его успехи, даже самые незначительные. Нельзя сравнивать ребенка с одноклассниками и ругать не очень хорошие отметки. Также крайне важно ставить перед школьником реалистичные цели, а не завышать планку.

Наконец, эксперты советуют родителям взять расписание ребенка под свой контроль и четко следить за тем, чтобы оно включало в себя время для занятий, отдыха и игр. Следование грамотно составленному расписанию поможет первокласснику лучше адаптироваться к нагрузкам.