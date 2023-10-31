 

Незавидная ситуация: Зарубина объяснила, почему Пугачева не вернется в Россию

31.10.2023, 7:15, Разное
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С начала февральских событий 2020 года Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в России иноагентом) проживали в Израиле. Однако ввиду палестино-израильских противоречий звезда покинула землю обетованную, и сейчас нет конкретных фактов о ее местонахождении.

Исполнительница хита “На теплоходе музыка играет” Ольга Зарубина назвала незавидной ситуацию, в которой сейчас находится Примадонна. Тем не менее Зарубина отметила, что их невозможно сравнивать, ведь благодаря заработанным на “рабах и холопах” (по словам самой Пугачевой) деньгам, артистка может позволить себе перемещаться по миру без особого влияния на финансовый статус.

Также Зарубина призналась, что считает кочевнический режим жизни Аллы Пугачевой испытанием. Ольга пояснила, что сейчас каждый получает сполна за содеянное. Артистка не верит в возвращение Пугачевой в Россию. По ее мнению, звезда не вернется на родину, так как муж с ней не поедет — якобы так и придется переезжать в разные места.

Не секрет, что Алла Пугачева сейчас переживает не лучшие моменты жизни. Она скучает по России и находится в довольно сложном психологическом состоянии.

При таких обстоятельствах Зарубина призвала Пугачеву извиниться перед поклонниками за “рабов и холопов”, а также попросить прощения у тех личностей, которым препятствовала в продвижении музыкальной карьеры. Среди них и Сергей Чумаков, и Татьяна Анциферова, и SHAMAN.


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