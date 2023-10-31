 

Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки – вот что она сказала

31.10.2023, 7:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярная телеведущая успела зарекомендовать себя как главная сваха страны. Широкую известность звезда получила после выхода на экраны программы “Давай поженимся”. Спустя пятнадцать лет непрерывного ведения передачи зрителю сложно представить любимое шоу без Ларисы Гузеевой.

Сейчас телеведущая является не только лицом программы “Давай поженимся”. Она также активно снимается в кино. В ноябре в отечественный прокат выходит фильм, в котором Лариса Гузеева сыграет главную роль. На днях Гарик Харламов признался, что на съемочной площадке ему удалось подружиться и сблизиться с артисткой. Они смогли стать настоящими друзьями во время съемок картины.

Правда, в последнее время на съемках передачи “Давай поженимся” у Ларисы Гузеевой идет не все так гладко, как в кино. Она то перепутает сценарий, то скажет обидные вещи гостям, то устроит непонятное шоу в эфире программы. Однако зрители не осуждают свою любимицу за такого рода странности. Они считают, что это связано с переутомлением звезды.

На днях телеведущая раскрыла на всю страну тайну о себе. Как оказалось, актриса является настоящей чистюлей. Ей очень важно, чтобы каждая вещь стояла на своем месте. Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки. По словам ведущей, она настолько “надоела” им, что близким пришлось принять звезду такой, какая она есть.

“Я вот, например, занудила своих близких. Они привыкли к этому”, – призналась Лариса Гузеева.

При этом поклонники ничуть не сомневаются в потрясающей харизме и сердечной доброте знаменитости. Ведущая одержала победу в стремлении к славе и влиянию, обрела любовь народа. Ранее “Дни.ру” писали, что Лариса Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Мнение: Кто организовал беспорядки в Махачкале?

31.10 / Кардиолог Маршинцева рассказала о связи курения и атеросклероза

31.10 / Неожиданную причину ухода 54-летней звезды “Друзей” предали огласке

31.10 / Чиновники, участвующие в эксперименте по внедрению цифровых рублей, случайно получили на свои кошельки биткоины

31.10 / Гепатологи назвали признаки рака печени

31.10 / Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой

31.10 / Будет мальчик: что говорят о ребенке Ходченковой

31.10 / Эксперт Фесенко объяснила, почему надо выключать геолокацию на смартфонах

31.10 / Известный актер сдал Галкина* с потрохами: Крыса

31.10 / Хрущёв во время поездки в США лично предотвратил один из самых массовых еврейских погромов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика