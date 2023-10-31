Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки – вот что она сказала

Популярная телеведущая успела зарекомендовать себя как главная сваха страны. Широкую известность звезда получила после выхода на экраны программы “Давай поженимся”. Спустя пятнадцать лет непрерывного ведения передачи зрителю сложно представить любимое шоу без Ларисы Гузеевой.

Сейчас телеведущая является не только лицом программы “Давай поженимся”. Она также активно снимается в кино. В ноябре в отечественный прокат выходит фильм, в котором Лариса Гузеева сыграет главную роль. На днях Гарик Харламов признался, что на съемочной площадке ему удалось подружиться и сблизиться с артисткой. Они смогли стать настоящими друзьями во время съемок картины.

Правда, в последнее время на съемках передачи “Давай поженимся” у Ларисы Гузеевой идет не все так гладко, как в кино. Она то перепутает сценарий, то скажет обидные вещи гостям, то устроит непонятное шоу в эфире программы. Однако зрители не осуждают свою любимицу за такого рода странности. Они считают, что это связано с переутомлением звезды.

На днях телеведущая раскрыла на всю страну тайну о себе. Как оказалось, актриса является настоящей чистюлей. Ей очень важно, чтобы каждая вещь стояла на своем месте. Родные Ларисы Гузеевой с трудом приняли ее замашки. По словам ведущей, она настолько “надоела” им, что близким пришлось принять звезду такой, какая она есть.

“Я вот, например, занудила своих близких. Они привыкли к этому”, – призналась Лариса Гузеева.

При этом поклонники ничуть не сомневаются в потрясающей харизме и сердечной доброте знаменитости. Ведущая одержала победу в стремлении к славе и влиянию, обрела любовь народа. Ранее “Дни.ру” писали, что Лариса Гузеева поставила на уши российский шоу-бизнес.