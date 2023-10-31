 

В парке “Яуза” создали игровые, спортивные площадки и видовые зоны – Собянин

31.10.2023, 6:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве продолжается благоустройство парка “Яуза”. Это уникальная природная территория, рядом с которой проживает свыше миллиона москвичей.

“На сегодня благоустройство парка “Яуза” выполнено приблизительно на 90%. В будущем году обязательно продолжим эту большую работу”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

В 2023 году работы прошли на участках вдоль Олонецкого проезда и Сухонской улицы. Обновлена дорожно-тропиночная сеть, добавлены новые маршруты для велосипедистов и бегунов.

По словам Собянина, после окончания всех работ в парке можно будет пробежать марафон в 42 километра. Общая протяженность велодорожек составит более 20 километров.

На участках благоустройства установили новую садово-парковую мебель и опоры наружного освещения. Создано 16 игровых зон для детей разных возрастов и 20 спортивных площадок, где можно поиграть в волейбол, настольный теннис, заняться воркаутом.

Обновлена экотропа у левого берега Яузы со стороны Олонецкого проезда. В порядок привели пять мостов, из них два стали частью экомаршрута. Со стороны Сухонской улицы оборудована видовая площадка, построена сцена для мероприятий.

На участке поймы реки Чермянки вдоль Сельскохозяйственной улицы привели в порядок две детские площадки. Там появился спортивный кластер с площадками для игр, столикамидля пинг-понга и тренажерами.

У территории Ростокинского акведука организовали прогулочные маршруты. На заболоченном участке появилась экотропа на сваях со смотровой площадкой.

В сентябре на юге Москвы в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки открылся новый парк. Специалисты очистили и реабилитировали территории пойм, создали новые функционые зоны и площадки.

В районе Нагатино-Садовники благоустроена пойма реки Жужи. Там появилась многофункциональная спортивная зона, 16 пикниковых зон с беседками и столиками. В порядок привели территорию “Вишневый сад”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Украина возвращается к старым танкам Т-72, Россия – к Т-54

31.10 / Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне

31.10 / «Нужно быть честными, всё равно покупаем российский газ», — глава тюрингской СвДП призывает подумать над запуском оставшейся трубы «Северного потока»

30.10 / Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка

30.10 / Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента

30.10 / BI – Украина сильно отстаёт от России по объёмам производства и качеству беспилотников

30.10 / Redacted – юные американцы боятся мобилизации, хотя сами выбрали президентом «разжигателя войн»

30.10 / И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино

30.10 / Запор и несгибаемые ноги: еще одна звезда о мучениях после пластики у Хайдарова

30.10 / Два конфликта оказались не под силу – Politico — о том, как кризис на Ближнем Востоке пошатнул внешнеполитические амбиции ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика