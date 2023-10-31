В одну реку дважды? Заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения

Одной из причин алкогольной зависимости артистки стала длинная череда стрессов. Все началось с того, что одолевшая ковид звезда узнала шокирующую информацию: родственники хотели оформить опеку над ее детьми, чтобы завладеть имуществом. Далее суматоха в жизни певицы MaкSим

только набирала обороты.

Известный психолог Артур Вафин в беседе с интернет-изданием “Подмосковье сегодня” поделился мнением о том, может ли Марина Амбросимова вновь поддаться вредной привычке. Сперва он поблагодарил певицу за то, что она рискнула рассказать обществу о сокровенном.

Далее специалист отметил, что алкогольная зависимость МакSим частично вызвана ее стремлением быть матерью-одиночкой. Якобы певица рассматривала мужчину с потребительской точки зрения. Именно такое отношение, по мнению Вафина, в итоге и аукнулось на состоянии Марины.

Как признавалась сама MакSим, только триумфальное падение на дно подтолкнуло ее к решительным действиям. Помогла лишь сильная встряска. Но может ли еще более серьезный инцидент вернуть в жизнь певицы нездоровые отношения с алкоголем?

Артур Вафин считает, что такое развитие событий возможно при некоторых обстоятельствах. По словам эксперта, сильный стресс и отсутствие некого щита могут вновь спровоцировать рецидив. Психолог пояснил, что щит является защитой и стратегией преодоления стресса, скуки и негативных эмоций. И если его нет, то человек, возможно, вернется к привычному способу ухода от проблем.

Кроме этого, эксперт добавил, что личность, страдающую алкогольной зависимостью, как певица МакSим, следует всячески поддерживать. Благоприятно скажутся теплота, забота, внимание. Однако в окружении близких, друзей, коллег, употребляющих спиртные напитки, такому человеку будет сложно держать контроль.

Наконец, психолог резюмировал, что рецидив – подходящий повод возобновить свои обязательства и обратиться за помощью. Так что наверняка певица МакSим со всем справится и не будет входить “в одну реку дважды”. Пришло время стабильно радовать россиян своим богатырским здоровьем и вокалом.