Мнение: О новой бомбе под Россию… Час расплаты приближается?



Фото © Kremlin.Ru

Очень «говорящее» фото из Кремля, на самом деле. Отражающее, так сказать, свежие перемены в высших эшелонах. Для тех, кто ещё не понял, какие — слова «двойник» и «холодильник» в помощь.

Но это лишь часть проблемы. Другую все видели в Дагестане и вообще на Северном Кавказе в последние дни. Она, в действительности, намного серьёзнее. Потому что…

#Россия, во-первых, показала всему миру ещё одну свою ахиллесову пяту. А во-вторых, подтвердила не менее наглядно правоту тех, кто заговорили о хрупкости Режима™ после июньской «передряги» с маршем на Москву и круто заваренной кашей в Ростове.

Проблема, собственно, не в «беспорядках» в Махачкале, которые, к слову, силовики купировали довольно быстро и практически бескровно — к разочарованию некоторых доброхотов. Проблема в том, что:

а) при всём тотальном контроле за социумом их не смогли ни предугадать, ни предотвратить;

б) само российское #общество — не только на Кавказе, но и в других регионах — стрессует и нервничает, вопреки видимой «стабильности»: то есть, волнуется и боится за будущее;

в) из-за наглухо запаянных клапанов этот стресс переходит в агрессию, которая находит для своего выражения крайне вычурные и опасные формы.

В целом же, если есть «искра», из которой разгорается «пламя», пусть даже его кто-то специально «разжигает», значит, есть и сухие дрова, которые готовы превратиться в пылающий костёр от любой залётной искры.

Конечно, можно сказать, что Дагестан и вообще Северный Кавказ — #история особая. Бедность, молодёжная безработица, проблема с социальными лифтами, отрыв от старшего поколения, долгие последствия региональной катастрофы 1990-х — всё это в целом верно и даже давно известно. Однако само то, что власть тут оказалась бессильна как и в годы изобилия 2000-х, так и в час трудных испытаний, тоже говорит об утрате ею дееспособности.

А значит, расплата за всё неизбежна, новая «бомба» снова рванёт и так Россию будет рвать, пока не снесёт всё к чёртовой матери?

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