 

91-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь

31.10.2023, 4:50, Разное
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Широкую известность народный певец получил благодаря сольной программе “Москва – София, София – Москва”, посвященной советско-болгарской дружбе. Именно в ней прозвучала его знаменитая песня – “Алеша”, которая стала визитной карточкой музыканта. Бедрос Киркоров воспитал короля эстрады, который теперь является одним из известнейших и обсуждаемых артистов в российском шоу-бизнесе.

Зимой этого года отец Филиппа Киркорова пожаловался на проблемы со здоровьем. Тогда медики диагностировали у народного артиста острую сердечную недостаточность. Для того, чтобы отслеживать состояние Бедроса Киркорова ему установили кардиостимулятор.

Чуть позднее стало известно о том, что к проблемам с сердцам добавились и боли в ногах. Близкое окружение сообщало, что конечности отца Филиппа Киркорова начали отниматься. Все сложности со здоровьем переживает рядом с ним помощница. Она следит за тем, чтобы артист вовремя принимал лекарства, готовит ему еду, а также наблюдает за изменениями в его состоянии, измеряя давление.

Сегодня стало известно, что 91-летнему Бедросу Киркорову потребовалась экстренная медицинская помощь. Как сообщает телеканал “360”, утром певцу стало плохо, он начал задыхаться. Ему вызвали скорую. По данным сайта “Вести Подмосковья”, врачам удалось помочь отцу Филиппа Киркорова. Однако они заверили, что, если приступ повториться вновь, то нужно незамедлительно обращаться за помощью в поликлинику.

Ранее “Дни.ру” писали, что переделанный Филипп Киркоров нашел другую работу ради престарелого отца.


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