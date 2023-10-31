Безрукова выгнала из дома назойливую соседку

Опасный инцидент произошел с актрисой Ириной Безруковой. О произошедшем она рассказала в интервью Пятому каналу. У известных актеров между гастролями и съемками мало времени остается на то, чтобы следить за состоянием своего жилища Как правило, для этого у них есть помощники. А вот в случае с Ириной Безруковой такого не было. Ее график тоже весьма загружен, и отследить состояние своего места проживания, особенно во время съемок довольно сложно. Особенно, если работа проходит в экзотическом месте, где водятся ящерицы и “таракашки”, как рассказала актриса.

Во время гастролей в Китае Ирина Безрукова увидела змею в своем бунгало. Проникнуть в помещение, где проживала актриса, змее помогла щель между полом и дверью. И пришлось использовать полотенце, по признанию Ирины, чтобы таких инцидентов больше не повторялось. В итоге Безрукова выгнала из дома назойливую соседку, и все закончилось хорошо. Никаких укусов и нападений со стороны любопытного пресмыкающегося не было.

На вопрос о возможном попадании таких “соседок” в сумку, Ирина Безрукова ответила, что с ней никто из Китая не доехал подобным образом. Вся живность, которая беспокоила артистку во время съемок, осталась на своей родине.