Украина возвращается к старым танкам Т-72, Россия – к Т-54

Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ обеспечить ВСУ танками. Как пишет Forbes, они готовы заплатить чешской фирме, чтобы та взяла старые Т-72М, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. И хотя модернизированный Т-72EА — не лучший танк на вооружении Украины, но это далеко не худшее из того, что есть.



AP

Союзники Украины выбрали, пожалуй, простейший способ подарить ВСУ танки. Как пишет Forbes, они готовы заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые Т-72М советской разработки 1980-х годов, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Танки с новой литерой Т-72EА готовы к отправке.

Как продолжает издание, в прошлом месяце Дания пообещала предоставить Украине как минимум 15 Т-72EА в рамках пакета помощи, куда также вошли боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы. В результате этого обязательства обещанный Киеву парк Т-72ЭА дойдёт до 105 машин. Ранее в этом году США и Нидерланды вложились в закупку 90 таких модернизированных танков.

Как отмечает автор материала, 47-тонный трёхместный Т-72EА — не лучший танк на вооружении Украины, но это далеко не худшее из того, что есть. К тому же у него есть немаловажное преимущество: он доступен в момент, когда Украине остро не хватает танков — как для восполнения боевых потерь, так и для оснащения новых механизированных бригад, находящихся в боевой готовности.

По всей Европе на складах стран бывшего Варшавского договора хранятся сотни старых Т-72М. Каждый из них — потенциальный кандидат на обновление до стандарта EA.

Т-72EA «решает ряд основных проблем оригинального Т-72, особенно в области огневых возможностей, мобильности и защиты», заявили в компании CSG Defense.

В ходе модернизации старый 780-сильный дизельный двигатель заменяется на 840-сильный, устанавливаются новая радиостанция и современный тепловизор, а также добавляются слои динамической защиты.

Конечно, даже с литерой EА это по-прежнему Т-72 с его основополагающими недостатками. Во-первых, боекомплект находится под башней. Достаточно поразить его бронебойным снарядом, и вторичный взрыв оторвёт башню и убьёт весь экипаж. Однако с учётом ограничений базовой конструкции Т-72 его вариант EA выходит одним из лучших. У российского Т-72Б3 и польского PT-91 лучше оптика и система управления огнём, хотя, вероятно, и ненамного. Недаром украинцы до сих пор потеряли лишь считаные Т-72EA из тех 90 штук, что поступили до новой партии, обещанной Данией.

Украине Т-72 и его варианты из Чехии и Польши помогают компенсировать потери в скудной партии из 71 Leopard 2, полученной от союзников по НАТО. Украинцы потеряли уже как минимум 11 «леопардов» и рассчитывают получить на замену ещё 14 в следующем году. Украинский арсенал современных танков западного образца дополняют 14 бывших британских Challenger 2 и 21 американский М-1 Abrams. Даже если присовокупить 200 слабозащищённых Leopard 1, которые получит Украина, общий парк западных танков в итоге составит от силы 350 штук, а ведь именно столько танков Украина теряет за год.

«Хотя США смогут в итоге предложить больше M-1, ничто не предвещает, что Германия или любая другая страна готова поделиться «леопардами». Если конфликт продолжится и в 2025 году, Киеву наверняка придётся брать танки где-то ещё. И этим «где-то ещё» вполне может стать Чехия», — заключает автор статьи.

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