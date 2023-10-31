 

Перенесшей инсульт дочери Пригожина вынесли приговор: Риски остаются

31.10.2023, 3:40, Разное
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Сегодня Иосифа Пригожина с уверенностью можно назвать счастливым человеком. Он может похвастаться успешной карьерой, востребованностью в своем деле, крепкой семьей, замечательными детьми и внуками. Впрочем, совсем безоблачной жизнь продюсера никогда не была. Как и любому человеку, Иосифу Пригожину приходилось сталкиваться с трудностями и переживать за близких людей.

К сожалению, сейчас в жизни артиста наступил как раз такой период. Ранее “Дни.ру” писали о том, что в семье Пригожина назрела драма. Оказалось, его взрослая дочь Даная попала в беду. Этой новостью 26-летняя наследница поделилась с подписчиками своего блога. Пригожина рассказала, что перенесла микроинсульт.

Очевидно, в этот непростой момент Иосиф Пригожин как никогда беспокоится за ненаглядную кровиночку. Теперь, вероятно, дочь продюсера чувствует себя лучше, раз смогла выйти на связь и сообщить о случившемся. Однако, как считает терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин, ее здоровью все еще может грозить опасность.

Как известно, несколько лет назад Даная попала в ДТП. Специалист считает, что именно авария могла привести к сосудистым нарушениям. В беседе с журналистами врач буквально вынес дочери Иосифа Пригожина приговор, объяснив, что в будущем дать о себе знать могут и другие последствия.

“Может быть потеря чувствительности в теле, тут все зависит от локализации. В данном случае риски последующего инсульта остаются”, – рассказал специалист.

Остается только надеяться, что все это не коснется столь молодой и прекрасной девушки. Как бы там ни было, по словам врача, о тяжелых заболеваниях в данном случае речь не идет. Терапевт уверен, что случившееся с дочерью Иосифа Пригожина связано с травмой, полученной в результате аварии.


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