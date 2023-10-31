 

А вы знали? Вот что делают бобры в преддверии зимы

31.10.2023, 3:40, Разное
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Петербургский синоптик предупредил об опасности на дорогах из-за обильных дождей, снега и перепадов температур, пишет Neva.Today. В российской столице погода тоже готовит сюрпризы: по данным сайта “Вести Подмосковья”, после резкого потепления на этой неделе начнется похолодание. А пока народ надевает теплые носки и прячется от ветра, бобры строят плотины и хатки.

Ветки, палки и глина — вот что припасают крупные грызуны из отряда млекопитающих для своих сооружений. Плотины им нужны для передвижения зимой и поиска еды под ледяной коркой водоемов. А в хатках бобры укрываются от холодов суровой зимой. Так что строительство для них в преддверии зимы — дело крайне ответственное.

Телеканал “360” предупреждает, что при встрече с бобрами лучше их не тревожить. Сейчас эти милые животные тренируют свою выносливость и готовятся выживать в не самых благоприятных условиях.


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