 

Ее внешность не будет прежней: как последствия ковида изменили МакSим

31.10.2023, 2:29, Разное
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Пару лет назад певица МакSим оказалась в числе зараженных коронавирусом — болезнь проходила с серьезными осложнениями. У Марины Абросимовой открылась тяжелая форма воспаления легких. Как это часто бывает, все началось с банальной простуды, которой никто не предал значения: в итоге
МакSим
пришлось не просто класть в больницу, но и ввести в искусственную кому.

К счастью, все закончилось хорошо: долгих два месяца медики потратили на то, чтобы привести певицу в былое состояние. Но за выздоровлением стали о себе давать знать осложнения коронавирусной инфекции — певица до сих пор не может их побороть. Последствия, скажем прямо, не слишком распространенные: у МакSим стали выпадать волосы, сообщает Пятый канал.

В беседе с журналистами врач Николай Крючков выразил опасения, что ее внешность уже не будет прежней. С такими проблемами сталкиваются не более 15 процентов заболевших ковидом — и далеко не каждому с ними удалось справиться. На языке медиков это называется алопеция — к счастью, она может носить временный характер, но не всегда.

В большей части случаев после болезни организм восстанавливает свои силы, соответственно, и волосяной покров обретает прежний вид. Но далеко не факт, что певице
МакSим так повезет. Что любопытно, наличие этого симптома не зависит от того, насколько тяжело коронавирус был перенесен.

“По разным данным, примерно у 10% […] людей, которые в принципе переболели коронавирусом, притом любой степени тяжести, проявляется этот симптом. Как правило, речь идет о частичном выпадении волос”, — объяснил доктор.

Увы, в наше время нет медикаментозных методов лечения этого недуга — человек может рассчитывать исключительно на силы своего тела и, видимо, удачу. Что ж, пожелаем МакSим справиться и с этой проблемой: в конце концов, немало трудностей на жизненном пути она уже поборола.


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