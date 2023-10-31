 

Найдено решение проблемы электросамокатов в пешеходной зоне

31.10.2023, 2:29, Новости дня
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ДТП на проезжей части случаются каждый день, ведь управление автомобилем на полную мощность — та еще задача. К тому же попадаются водители, халатно относящиеся к правилам дорожного движения. Например, как передает Neva.Today, в Петербурге внедорожник не пропустил встречное авто.

Похоже, любители гнуть свою линию вопреки здравому смыслу вдохновляют на аварии электросамокатчиков, которые рассекают километры на тротуаре в ущерб пешеходам. В России неоднократно заводили дискуссии о том, что скорость электросамокатов следует значительно снизить во избежание чрезвычайных ситуаций.

Наконец, найдено решение проблемы.
Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил RT, что электросамокаты необходимо вообще убрать с пешеходной зоны. Для них требуется соответствующая инфраструктура. Нужно развивать, обустраивать специальные велодорожки — это и станет решением наболевшего вопроса.


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