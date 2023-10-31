 

Рассекречен райдер Ковальчук: странные прихоти певицы вызвали недоумение

31.10.2023, 1:17, Разное
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Многие звезды привыкли озвучивать в своем райдере самые смелые, заоблачные и даже безбашенные капризы. Некоторые именитые артисты просят предоставлять за кулисы своих концертов чуть ли не реки алкоголя, другие требуют роскошные автомобили и отели, а третьи хотят угоститься любимыми блюдами перед выступлением. Разумеется, подобный нескромный список есть и у известной певицы Юлии Ковальчук.

Если ранее список требований артистки был известен лишь малому числу людей, то теперь ее райдер оказался рассекречен на всю страну. Журналистам удалось выяснить, какие прихоти приходится исполнять организаторам выступлений исполнительницы. Некоторые из них оказались довольно странными и вызвали недоумение у публики.

Как сообщает источник, Юлия Ковальчук просит организовывать ей перелеты бизнес-классом и поездки по городу на подходящем автомобиле. Он не только должен быть люксовым, но и соответствовать нескольким требованиям. В райдере певицы указано, что из посторонних в машине может присутствовать только водитель, а багажник должен быть пустым. Примечательно, что из всех пунктов в списке требований именно этот помечен красным.

Кроме того, у Юлии Ковальчук есть свое представление о том, как к ее приезду должна выглядеть гримерка. Согласно райдеру артистки, она не хочет видеть в помещении пластиковую посуду, лук, чеснок, болгарский перец и копченые мясные продукты. Зато против алкоголя исполнительница, судя по всему, ничего против не имеет. По согласованию с директором певицы организаторы могут порадовать ее розовым вином или ромом.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что недавно родившая Юлия Ковальчук объявила о еще одном радостном событии.


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