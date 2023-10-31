Пора искать мирное решение — военный конфликт на Украине завёл Россию в тупик

Вопросы американской военной помощи Израилю и Украине должны быть вынесены на отдельное голосование в конгрессе, заявил в эфире телеканала Fox News сенатор от Республиканской партии Роджер Маршалл. По словам Маршалла, конфликт на Украине зашёл в тупик и может продлиться десятилетие; при этом нужен он только украинским политикам.

Ранее этим утром силы обороны Израиля объявили, что их беспилотники уничтожили ячейку «Хезболлы» после перехвата противотанковых ракет из Ливана.

И пока Израиль ведёт войну на два фронта против террористических групп, которые поддерживает Иран, американские законодатели работают над финансированием усилий Израиля, однако наш следующий гость утверждает, что помощь стране не должна быть увязана со средствами, которые поступают на Украину.

С нами на связь выходит сенатор от Канзаса Роджер Маршалл. Сенатор, спасибо за то, что вы здесь. Итак, если Белый дом хочет, чтобы помощь для Израиля и для Украины рассматривалась в одном законопроекте, чего хотят демократы в сенате, и как вы можете добиться отдельного голосования?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ, сенатор от Республиканской партии: Что ж, мы находимся в процессе, чтобы вынудить их проводить отдельные голосования при помощи ряда парламентских процедур. Но американцы должны понимать, почему мы должны проводить отдельные голосования. В ближайшие десять дней Израилю, скорее всего, придётся начать воевать на три фронта. Уже доказано, что марионетки Ирана могут отправлять ракеты из Сирии и Йемена, поэтому для того, чтобы защитить себя, это вооружение нужно было им ещё вчера.



Если президент объединит эту помощь с помощью Украине, на это уйдут месяцы. Но Иран, ХАМАС и все террористы должны слышать недвусмысленный и непреклонный голос Соединённых Штатов, что мы поддерживаем Израиль, несмотря ни на что. Так что мы должны обеспечить это финансирование отдельно.



С другой стороны, возьмём войну на Украине. Конфликт зашёл в тупик. Это война продолжительностью семь, девять, десять лет. Там уже погибло 200 тысяч человек. Это нужно обсуждать отдельно. Мы должны быть сосредоточены на мире, на мирном договоре на Украине. Но мы должны поддерживать народ Израиля, когда он противостоит этой армии террора — ХАМАС. Это битва не только за народ Израиля — это битва за будущее человечества.

Сенатор, действительно отрадно слышать, как люди в конгрессе сейчас говорят о мире и о проведении мирных переговоров. Как вы знаете, администрация Байдена срывала усилия по установлению мира между Украиной и Россией, предпринимаемые другими странами. Растёт ли число сенаторов, которые, как и вы, видят выход из конфликта для Украины в мирных переговорах?

РОДЖЕР МАРШАЛЛ: Думаю, что да. Думаю, мы должны осознать, что ситуация там зашла в тупик, что это война продолжительностью десять лет. Нам придётся тратить по 100 миллионов долларов в год. И я хочу ещё раз подчеркнуть, что уже погибли 200 тысяч украинцев и россиян, пострадали 500 тысяч человек. Это будет как война в Афганистане, очень и очень долгая война. Я не вижу, чтобы ситуация продвигалась. Я всё ещё обеспокоен коррупцией на Украине. Каждую неделю мы узнаём о росте коррупции на Украине.



Политический класс хочет этой войны, но простые люди устали посылать своих молодых людей на гибель. И им приходится хватать людей с улиц. Так что прямо сейчас это проблема для Украины. Это война на истощение.

Дата выхода в эфир 28 октября 2023 года.

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