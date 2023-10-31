 

Безопасная доза сахара в чае и кофе

31.10.2023, 0:31, Разное
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Нидерландские ученые провели обширное исследование, в ходе которого было обнаружено, что умеренное количество сахара в кофе и чае является безвредным для организма. Это представляет собой весьма интересную новость, которая может изменить текущее представление о здоровом питании.

В наше время все больше людей стремятся к снижению потребления сахара, так как считается, что его избыток может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ожирение и развитие сахарного диабета. Однако исследование проведенное нидерландскими учеными имеет потенциал изменить восприятие этого продукта.

На протяжении длительного времени исследователи анализировали содержание сахара в кофе и чае, а также его влияние на организм. По результатам исследования, они пришли к выводу, что умеренное потребление сахара в этих напитках не вызывает каких-либо негативных последствий для здоровья. Вместо этого, возможно, даже имеются некоторые пользительные эффекты.


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