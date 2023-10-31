 

Новый способ диагностики биполярного расстройства

31.10.2023, 0:31, Разное
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Ученые обнаружили новый прорыв в области диагностики биполярного расстройства, предлагая надежный способ обнаружения этого психического заболевания. Биполярное расстройство, также известное как маниако-депрессивное расстройство, является серьезным психиатрическим состоянием, характеризующимся периодами эйфории и мании, чередующимися с периодами глубокой депрессии и апатии.

Идея нового метода диагностики биполярного расстройства заключается в анализе характеристик голоса и речи пациента. Исследователи отмечают, что биполярные пациенты обычно произносят слова с характерным эмоциональным напряжением и измененным тоном голоса. Это отличает их от лиц, не страдающих этим расстройством.

Для проверки эффективности своего метода ученые провели широкомасштабное клиническое исследование. В ходе исследования были задействованы сотни добровольцев с подозрением на биполярное расстройство, а также контрольная группа здоровых участников. Участникам была предложена запись их речи, включая произнесение базовых слов и фраз.


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