Брежнева после развода с Меладзе нашла новую работу

Роман звездной пары имеет довольно сложную и неоднозначную историю — хотя местами красивую. Константин Меладзе давно находился в других отношениях и до по последнего оттягивал уход из семьи. Но любовь все-таки победила: Вера Брежнева смогла завоевать сердце знаменитого продюсера и вышла за него замуж — свадьбу сыграли в Италии.

К сожалению, весь год пресса пестрила слухами о том, что любви пришел конец, и слухи оказались правдой: недавно Вера Брежнева в своей соцсети подтвердила, что теперь свободна. Более того: у нее еще и новый композитор — а ведь ранее все песни певице писал именно Константин Меладзе. Звезда группы “ВИА Гра” уверяет, что сейчас наслаждается одиночеством, отдыхая от каких-либо отношений с мужчинами — тем не менее, такая любовь не может пройти просто так.

После развода с Меладзе Вера Брежнева нашла новую работу — пытаясь заполнить пустоту, она хочет заработать в Сети, причем в совершенно новой для себя ипостаси. Сейчас солистка заявила, что устраивает двухнедельный “марафон трансформации” — что бы это ни значило. Разумеется, по истечении указанного времени, курсы станут платными.

Причем доступ к речам певицы будет на разных уровнях и за совершенно разные деньги: простая подписка стоит около полуторы тысяч рублей, но есть и вип-доступ, подразумевающий прямое общение с Брежневой, за это придется отдать уже под тридцать тысяч рублей. Мы обозначаем стоимость так обтекаемо, потому что сама звезда называет ее в долларах. Некоторым пользователям Сети Вера Брежнева уже успела напомнить знаменитую “инфоцыганку” Елену Блиновскую — но мы все же подождем и посмотрим, что же будет на этих марафонах.