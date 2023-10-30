 

Ученые из Великобритании обнаружили связь между грамматическими ошибками и психикой

30.10.2023, 23:15, Разное
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Недавнее исследование, проведенное британскими учеными, обнаружило интересную связь между грамматическими ошибками и психическим состоянием людей. Исследование, в котором приняло участие большое количество добровольцев, показало, что те, кто часто допускает грамматические ошибки в своей речи или письменных высказываниях, имеют повышенные показатели тревоги и неуверенности в себе.

Ученые, изучая эти результаты, предполагают, что существует прямая связь между плохим знанием грамматики и низким уровнем самооценки. По их мнению, люди, которые не уверены в своих языковых навыках и зачастую делают ошибки, склонны испытывать стресс и даже страдать от некоторых психических расстройств.

Однако, необходимо отметить, что данный вывод не означает, что каждый, кто допускает грамматические ошибки, автоматически страдает от психических проблем. Исследователи подчеркивают, что это скорее общая тенденция, которая может наблюдаться в некоторых случаях.


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