 

Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка

30.10.2023, 22:52, Новости дня
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Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были
счастливы в браке девять лет, сказка закончилась неожиданно. Супруги со скандалом развелись,
общение пришлось возобновить из-за общей дочери. Девочка постоянно живет с
мамой, но папа принимает активное участие в воспитании Софии. Накануне стало
известно, что бизнесмен забрал наследницу от матери и полетел отдыхать.

На своей странице в социальной сети
Мурат активно постит снимки, на которых фиксирует отдых с дочерью в Турции.
Судя по всему, София счастлива рядом с папой. Ани Лорак ранее признавалась, что
так и не смогла простить измену любимого мужчины, но ради дочери готова
контактировать с бывшим мужем.

Не исключено, что экс-супруг Ани
Лорак решил устроить для себя перезагрузку после очередного развалившегося брака.
Несколько месяцев назад мужчина официально зарегистрировал отношения с некой
Лилией. О женщине известно немного: она зарабатывала на жизнь, делая макияж,
жила на территории Украины, была младше избранника на 19 лет. Сейчас же супруги отписались друг от друга в социальных сетях и не комментируют вероятный развод.

Турецкий бизнесмен Налчаджиоглу
никогда не скрывал свои страстные любовные романы, которые заводил в браке.
Измена и стала основной причиной развода Мурата с Ани Лорак. Только через
несколько лет певица смогла откровенно рассказать о той боли, которую пережила
после измены и развода.

Сейчас Ани Лорак счастлива в новых
отношениях. 45-летняя исполнительница хита “Зажигай сердце” не скрывает роман с
испанцем Исааком Виджраку. Он работает преподавателем йоги и специалистом по
оздоровлению организма. Летом влюбленные вместе отдыхали в ОАЭ.


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