Забрал и увез дочь: бывший муж оставил Ани Лорак без ребенка

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были

счастливы в браке девять лет, сказка закончилась неожиданно. Супруги со скандалом развелись,

общение пришлось возобновить из-за общей дочери. Девочка постоянно живет с

мамой, но папа принимает активное участие в воспитании Софии. Накануне стало

известно, что бизнесмен забрал наследницу от матери и полетел отдыхать.

На своей странице в социальной сети

Мурат активно постит снимки, на которых фиксирует отдых с дочерью в Турции.

Судя по всему, София счастлива рядом с папой. Ани Лорак ранее признавалась, что

так и не смогла простить измену любимого мужчины, но ради дочери готова

контактировать с бывшим мужем.

Не исключено, что экс-супруг Ани

Лорак решил устроить для себя перезагрузку после очередного развалившегося брака.

Несколько месяцев назад мужчина официально зарегистрировал отношения с некой

Лилией. О женщине известно немного: она зарабатывала на жизнь, делая макияж,

жила на территории Украины, была младше избранника на 19 лет. Сейчас же супруги отписались друг от друга в социальных сетях и не комментируют вероятный развод.

Турецкий бизнесмен Налчаджиоглу

никогда не скрывал свои страстные любовные романы, которые заводил в браке.

Измена и стала основной причиной развода Мурата с Ани Лорак. Только через

несколько лет певица смогла откровенно рассказать о той боли, которую пережила

после измены и развода.

Сейчас Ани Лорак счастлива в новых

отношениях. 45-летняя исполнительница хита “Зажигай сердце” не скрывает роман с

испанцем Исааком Виджраку. Он работает преподавателем йоги и специалистом по

оздоровлению организма. Летом влюбленные вместе отдыхали в ОАЭ.