 

Как Галкин*: российский комик пытается избавиться от метки иноагента

30.10.2023, 22:52, Новости дня
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Весь 2023 год российские артисты и чиновники, кажется, всячески пытаются подтвердить третий закон Ньютона: действие равно противодействию. Еще весной Максим Галкин*, казалось бы, достаточно наговоривший на свой статус, попытался опровергнуть его в судебном порядке. Чуть позже, в июле, то же самое решила сделать Земфира*. Теперь отменить свой статус иностранного агента пытается и бывшая звезда ТНТ Руслан Белый*.

Минюст, выполняя свой долг, выдает этот статус при первом же косяке — некоторые артисты его получили при том, что никогда не отрицали своей любви к Родине. Многие пытаются этот статус оспорить законодательно, причем заранее признавая свое поражение: например, Алексей Венедиктов* не скрывает, что судится только из принципа.

Руслан Белый* в свое время стал пионером нового для страны юмористического жанра: раньше стендапом называли Comedy Club, но он им точно не является. Чем-то похожим занимался Михаил Задорнов, царствие ему небесное — но называть себя стендапером ему бы и в голову не пришло. Руслан Белый* же по сути протащил доселе неведанное направление в прайм-тайм, основав сначала шоу Stand Up, а затем и “Открытый микрофон” — программа до сих пор дает дорогу на телевидение начинающим комикам.

К сожалению, после всем известных событий Руслан Белый* выступил с критикой российской политики и покинул нашу страну. Сперва комик уехал в Турцию, затем перебрался в Испанию. Артист обзавелся статусом иноагента в начале этой осени. Руслан Белый* с этим категорически не согласен — более того, он заявил, что вообще больше не будет шутить ни про политику, ни про боевые действия.

.* — Признаны в России иностранными агентами по решению Минюста.


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