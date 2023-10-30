Redacted – юные американцы боятся мобилизации, хотя сами выбрали президентом «разжигателя войн»

То самое молодое поколение, которое так активно голосовало за Байдена в 2020 году, сегодня с каждым днём всё больше боится военного призыва, отмечает Redacted. За последнее время в США в разы выросли поисковые запросы «военный призыв» и «призывной возраст» — причём именно среди того самого поколения Z. По словам ведущего, сейчас, когда США каждый день влезают в новый конфликт, для молодых людей это особенно актуально.

Левые боятся быть призванными на войну. О, какая ирония! Те самые молодые леваки, которые подавляющим большинством проголосовали за нюхающего детей разжигателя войн Джо Байдена, теперь в ужасе от того, что их человек в Белом доме собирается призвать их на войну и заставить сражаться от его имени. Теперь они говорят Байдену в социальных сетях: «Пошёл к чёрту!» Жалеют о сделанном выборе?

По данным Zero Hedge, за последние несколько недель в Google Trends резко возросло количество поисковых запросов по словам «военный призыв» и «призывной возраст». Сегодня я в этом убедился сам, зайдя в Google Trends, чтобы посмотреть, каково сейчас количество запросов среди молодых людей, которые крайне обеспокоены тем, что их вот-вот призовут в армию. Итак, вот поисковый запрос по словам «призывной возраст». Посмотрите: люди ищут «призывной возраст», чтобы узнать, призовут ли их в армию? Взгляните, в правой части экрана — огромный скачок популярности этого запроса. А вот ещё один — люди ищут «военный призыв». Огромный рост числа поисковых запросов. И, конечно же, по географии и возрастным группам мы можем увидеть, кто эти люди и где они находятся.

Кстати, смотрите внимательнее. Заметили ли вы что-нибудь интересное на этом графике? Посмотрите на огромный скачок слева, всего в нескольких секторах, — это январь 2020 года. И я заинтересовался этим вопросом: почему именно в январе 2020 года было так много волнения по поводу призыва в армию и призывного возраста? Оказывается, что тогда возросла напряжённость в отношениях между США и Ираном после убийства администрацией Трампа Касема Сулеймани, иранского военного лидера, который стремился к нормализации отношений и созданию некоего единого мусульманского фронта. А это представляло собой огромную угрозу для США — мусульманский фронт в исламском мире, который объединился бы, отбросив разногласия между шиитами и суннитами, и, объединившись, представлял бы собой огромную угрозу для США, разумеется. Так что мы устранили проблему.

И, конечно же, тогда американцы подумали: «О, чёрт, мы что, собираемся воевать с Ираном? Узнаю-ка, подлежу ли я призыву». Потому что последний раз призыв был в 1972 году. Это не времена Второй мировой войны. Для людей, которые не знают своей истории: это не то, чтобы глубокая древность, нет-нет. Это было в 70-е годы, чёрт возьми. Это, знаете ли, довольно недавняя история для Соединённых Штатов. И сейчас у нас снова на пороге стоит Иран и, возможно, война с ним.

В общем, люди, которые занимаются поисками, — это поколение Z, люди, которым сейчас чуть за 20. Кажется, это в основном те, кто родился после 1997 года. То есть люди в возрасте от 20 лет, которые голосовали за Джо Байдена, — важная составляющая, благодаря которой он выиграл выборы. Вот статья NBC News: «Выборы 2020 года демонстрируют избирательную силу поколения Z на годы вперёд». Именно они составили большую часть — «поколение Z, которому сейчас от 8 до 23 лет, сыграло значительную роль в обоих рекордных показателях для президента Байдена». Согласно опросам NBC, за Байдена проголосовали 65 процентов избирателей в возрасте от 18 до 24 лет — на 11 процентов больше, чем в любой другой возрастной группе. Получается, представители поколения Z любят президента Байдена! Однако теперь представители того же поколения Z выкладывают в социальные сети видеоролики о том, что Байден может идти к чёртовой матери.

Дата выхода в эфир 30 октября 2023 года.

—