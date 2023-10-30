 

Рупор кремлевской пропаганды: От открытой Евразии до впавшей в маразм бабки

30.10.2023, 22:25, Разное
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Из позднего Медведева

"Сложные задачи не исполняются одномоментно
И они будут решаться не только на полях сражений. Изменить кровавое и полное лживых мифов сознание части нынешних украинцев – важнейшая цель. Цель во имя спокойствия будущих поколений самих украинцев и возможности наконец построить открытую Евразию – от Лиссабона до Владивостока» (с) 15.04.2022

Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги. И теперь ЕС бредит о полной непредсказуемости России, строит безумные конспирологические теории, тратит астрономические суммы на поддержание своей безопасности. Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнёра. Нас это не радует, но это факт…
И последнее. Решив с подачи США стать злейшим врагом нашей страны, Европа вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению. Великие державы рано или поздно договорятся о том, как будут жить в обозримой перспективе в новых условиях. Вашингтону никуда не деться от России, Китая и стран Глобального Юга. Да и нам нет смысла начинать полноценный конфликт с Америкой.
А вот милой маленькой старушки Европы скоро не будет. Её безжалостно ограничил в правах толстомордый заокеанский родственник, которому она безоглядно доверяла. Сначала он цинично обобрал обеспеченную старушку, лишив многих источников существования и отправив к ней миллионы бедных родственников.
А скоро просто выставит впавшую в маразм бабку на холодную улицу, безжалостно захлопнув за ней дверь в её же собственном доме. (с) 29.10.2023

А ведь еще в 2022 году верили…
К 2023 году прозрение наступило.

Примечательным последствием СВО стал растянутый во времени крах иллюзий о возможности продолжения эксперимента над страной начавшегося на излете Перестройки и распустившего пышным цветом гниения в 90-е.
Отказ от подобных иллюзий (хотя далеко не все элиты от этих маня-фантазий отказались), важный шаг к выздоровлению.

Источник: Colonel Cassad


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