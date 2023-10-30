Учеными из США была найдена новая причина снижения тяги к интимной жизни у женщин и мужчин

Ученые США провели новое исследование, которое раскрывает дополнительную причину снижения сексуального влечения у женщин и мужчин. Эта открытие ставит под сомнение прежние предположения и открывает новые горизонты для понимания человеческой сексуальности.

Исследование показало, что фактором, оказывающим значительное влияние на тягу к интимным отношениям, является рост стресса и тревоги в современном обществе. Конкуренция, большая нагрузка на работе, экономические трудности – все это приводит к повышенному уровню стресса у людей.

Ученые выяснили, что стресс оказывает негативное воздействие на гормональный баланс организма. Высокий уровень стресса приводит к увеличению выработки гормона кортизола, который может снижать сексуальное влечение. Гормональные изменения обнаружены и у мужчин, и у женщин, что позволяет сделать вывод об универсальности этой проблемы.