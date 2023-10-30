 

И когда только успевает? После сложной операции Николаев появился в кино

30.10.2023, 21:40, Новости дня
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Композитор Игорь Николаев не так давно пережил сложную операцию. Накануне стало известно, что он принял участие в новом комедийном проекте “Стой! Не то мама будет гадать”. Поклонники смогли увидеть своего кумира после операции, пускай пока только в кино, где он появился в роли камео. Несмотря на немолодой возраст, артист покоряет новые вершины. 63-летний автор многочисленных хитов решил не останавливаться на достигнутых успехах.

Напомним, что еще несколько месяцев назад вся страна была взволнована из-за состояния здоровья Игоря Николаева. Его организм, конечно же, при помощи профессиональных врачей смог побороть все недуги. После выписки из больницы он поблагодарил всех, кто поддерживал его: друзей, семью, поклонников. Сейчас сердце композитора в порядке. Немолодой мужчина соблюдает рекомендации докторов и продолжает вести активную жизнь. Он много гуляет, занимается спортом и открывает для себя новые направления в творчестве.

В отечественном сериале “Стой! Не то мама будет гадать” Игорю Николаеву сыграл самого себя. А зрителям ленты предстоит разбираться и в вопросах сложной работы полицейских, и увидеть со стороны последствия гиперопеки со стороны неугомонных родителей. В главных ролях снялись Инга Оболдина, Михаил Кремер, Сергей Громов. Премьера сериала состоялась 23 октября 2023 года на площадках онлайн-кинотеатров.

Ранее Игорь Николаев уже успел появиться не только на российских, но и на советских киноэкранах. В 1985 году он снялся в фильме “Пришла и Говорю”. В конце 90-х он покорил сердца зрителей в двух частях проекта “Старые песни о главном”. В 2018 также сыграл сам себя в отечественной комедии “Счастья! Здоровья!”.


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