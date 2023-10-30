Мнение: Халява, СССР!

Халява, СССР!

Старина Ольшанский в своем ЖЖ непрерывно и весьма изобретательно проклинает нынешнее «путинское» время, и при этом превозносит «благословенные 70-е», которые видятся ему неким образцом стабильности и процветания. Хохма в том, что если и подбирать аналоги нынешнему периоду в жизни страны, то как раз 70-е годы, «период позднего совка», пресловутый «застой» подходят как нельзя лучше!

И тогда, и сейчас страну буквально захлестывали потоки халявных нефтебаксов. И тогда, и сейчас поток валюты в страну настолько велик, что он просто никак не умещается весь в карманах и на счетах элиты, кое-что «выплескивается» через край и перепадает «простым людям», которые по такому случаю тоже моментально обзаводятся каким-никаким жирком.

Тогда и сейчас – творческие и вообще общественно чуткие люди начинают задыхаться, появляются разговоры о «спячке», «застое», о том, что «не хватает воздуха»; на поверхность – и в политике, и в экономике, и в культуре – вылезают самые откровенные серости и бездарности. Одновременно официозная пропаганда становится все более бодряческой, назойливый «энтузязизм» прет буквально из всех щелей и мощностей.

Есть, конечно, и различия: Советский Союз не складывал деньги без всякого толку в некий Стабфонд, в котором, очевидно, им так и суждено будет сгинуть без всякого следа. Нет, СССР «свои» нефтебаксы интенсивно расходовал: строил, к примеру, невзирая ни на какие преграды и траты, БАМ – невиданную, героическую «дорогу в никуда». Правда, то, что, дорога эта действительно «в никуда», выяснили уже только наследники «совка», 15 лет пытающиеся придумать, что же с ней делать.

Еще СССР клепал в совершенно неимоверных количествах танки (их у него было больше, чем у всех стран НАТО, вместе взятых), под конец «нефтяного изобилия» ввязался в совершенно дикую и безнадежную войну в Афганистане, раздавал миллиарды направо и налево «странам, вставшим на путь социализма». Если б «долги СССРу» вернули все эти осчастливленные Никарагуа, Монголия, Намибия и пр. сверхдержавы, у его правопреемницы под названием РФ мог бы образоваться еще один СтабФонд; но увы – все долги пришлось, ввиду их полной безнадежности, списать…

Да. Еще, на удивление всему миру, СССР каждый год запускал в космос, болтаться на орбите, экипаж-другой космонавтов. Что они там делали и какой толк был от всех этих запусков – тоже загадка, которую уже, видимо, никому не удастся разгадать.

В итоге: БАМ бросили, из Афгана выгнали, танки заржавели, долги списали, «Мир» уронили… А страна развалилась.

Халява, в общем, России только вредит: трать ее, накапливай… КОНЕЦ ИЗВЕСТЕН (2006)

Написал сей текст тоже 30 октября, но – аж 17 лет назад. Отдам сам себе должное – почти всё угадал. Да что там – классики давно всё угадали: “Летай иль ползай – конец известен; все в землю лягут, всё прахом будет”. Уверен, что даже те, кто в 2006 году еще мог опознать цитату, сегодня уже всё напрочь забыли, ну а молодые просто никогда и не знали.